Droždí smíchané s popelem udělá s okurkami něco, co běžné hnojivo nedokáže. Jedna rostlina dá až 20 plodů za sezónu

Než se ponoříme do lákavého světa kvasinek a popela, představme si našeho hlavního hrdinu okurku setou (
Cucumis sativus). Tato vitální liána z čeledi tykvovitých, která podle informací z webu ThisIsMyGarden pochází z Indie, se svým bujným růstem a osvěžujícím křupáním vloudila do srdcí zahrádkářů po celém světě. Co byste měli vědět o okurce
Okurka je charakteristická svými dlouhými šlahouny, které se pyšní velkými listy tvořícími stříšku nad plody, které se v optimálních podmínkách
přemění z květů během pouhých 50 až 70 dnů. Každá rostlina může dát až 10 až 20 okurek, což z ní činí opravdu plodnou součást vaší zahrady. Fascinujícím aspektem biologie okurky je její schopnost vyšplhat se pomocí úponků prakticky kamkoliv, což jí umožňuje maximálně využít prostor i na těch nejmenších zahradních pozemcích. Zdroj fotografie: Depositphotos Používání jednoduchých přírodních ingrediencí, jako jsou kvasnice a popel, zlepšuje růst okurek přímo zázračně. Kvasinky: stimulátor pro malé okurky
Cesta k robustním okurkám začíná podle webu
GardeningChannel už správnou péčí o sazenice. Jedním z nejlepších startovacích prostředků pro tyto zelené dětičky je neobvyklá, ale účinná přísada: kvasnice. Kvasinky totiž při kvašení uvolňují řadu prospěšných látek, jako jsou vitaminy skupiny B, auxiny a cytokininy, které podporují růst kořenů a výhonků. Ovšem toto hnojivo se hodí i později – respektive vždy, když se vám zdá, že se růst a dozrávání vašich okurek zastavily.
Pro přípravu kvasnicového lektvaru rozpusťte 10 g sušených kvasnic a 2 polévkové lžíce cukru v 10 litrech vody. Tuto směs nechte asi 3 hodiny kvasit. Vzniklý zpěněný kvasnicový roztok pak zřeďte čistou vodou v poměru 1:6. Používejte ho jednou za 14 dní. A skvěle vám
pomůže i kyselina citronová, jak už Chalupáři-Zahrádkáři psali. Zdroj fotografie: Depositphotos Okurky porostou před očima: Nejlepším hnojivem jsou kvasnice s popelem. Popel: Tajný minerální důl
Zatímco kvasnice podporují růst, popel slouží jako vyrovnávací protipól, zejména proto, že zabraňuje kyselé změně pH půdy, kterou by mohlo způsobit časté používání kvasnic. Dřevěný popel (jiný bychom vám na zahradu ani nedoporučili) je bohatý na draslík, vápník a hořčík – základní minerály, které podporují zdraví rostlin.
Pro doplnění minerálů smíchejte 0,5 litru dřevěného popela s 10 litry vody, dobře promíchejte a nechte usadit. Tímto
roztokem můžete přímo zalévat záhony s okurkami, a to zejména po každém ošetření kvasnicemi (doporučujeme odstup nejméně tří dnů), čímž zajistíte, že půda zůstane úrodná a s vyváženým pH.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři