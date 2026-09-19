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Droždí smíchané s popelem udělá s okurkami něco, co běžné hnojivo nedokáže. Jedna rostlina dá až 20 plodů za sezónu

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Pokud chcete letos své okurky správně vyživit a jako bonus předejít i nepříjemnému žloutnutí listů, sáhněte po domácích hnojivech.
Droždí smíchané s popelem udělá s okurkami něco, co běžné hnojivo nedokáže. Jedna rostlina dá až 20 plodů za sezónu

Droždí smíchané s popelem udělá s okurkami něco, co běžné hnojivo nedokáže. Jedna rostlina dá až 20 plodů za sezónu

Zdroj: Shams948 / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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