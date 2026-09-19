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Britové věřili, že jejich tanky vydrží. Flak 88 je ničil z téměř dvou kilometrů

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Flak 88 vznikl proti letadlům, ale jeho účinek proti tankům nebyl náhodou. Protizemní roli, průbojnou munici i vhodnou taktiku Němci připravovali před nasazením v Africe.
Kamuflovaný protiletadlový kanon Flak 36 na křížové lafetě v muzejní hale.

Kamuflovaný protiletadlový kanon Flak 36 na křížové lafetě v muzejní hale.

Zdroj: Autor: Schierbecker. Zdroj: Wikimedia Commons — File:8.8 cm Flak 36 U.S. Army Armor & Cavalry Collection.jpg. Licence: CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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