Baník remizoval se Slováckem 2:2. Duel byl plný zvratů

Celek z Uherského Hradiště stav v úvodu druhé půle během tří minut otočil brankami Gigliho Ndefeho a Patrika Blahúta. Porážku Baníku v závěru odvrátil střídající Filip Šancl.
Slovácko vyhrálo jediný z posledních devíti domácích ligových duelů a v tabulce zůstalo na 15. příčce před posledním Zlínem, který rovněž čeká na první vítězství v soutěži. Baník přerušil sérii porážek, bodoval po třech zápasech a je jedenáctý.
Oba týmy před utkáním minutou ticha uctily památku zesnulého bývalého reprezentačního brankáře a šéfa sportovního úseku Baníku Luďka Mikloška, fanoušci pak přidali skandovaný potlesk.
Souboj dvou nejhorších útoků v soutěži diváky od úvodu bavil. Jednou z klíčových postav byl Vorlický, bývalý záložník Slavie či Zbrojovky Brno vůbec poprvé nastoupil v české lize od začátku a podílel se na obou gólech Slovácka.
První velkou šanci zápasu měl v 10. minutě domácí Havlík. Jednatřicetiletý záložník, jenž proti Baníku odehrál jubilejní 400. zápas v české nejvyšší soutěži, vystřelil po přiťuknutí od Kostadinova, hostující brankář Jedlička ale umístěný pokus k tyči vyrazil. Havlík pak po centru od Puškáče z levé strany hlavičkoval pod břevno a ostravský gólman balon vyškrábl na roh.
Slezané odpověděli dvěma velkými šancemi v rozmezí minuty, ale mladík Škrkoň si na brankáře Heču nepřišel. Nejprve zamířil zblízka mimo, pak trefil gólmana Slovácka. Baník udeřil až v 25. minutě, kdy penaltu nařízenou za faul Slončíka na Gilberta proměnil kapitán Frydrych. Šestatřicetiletý stoper skóroval poprvé v sezoně.
Ostrava byla po vedoucí brance nebezpečnější. Zvýšit mohli Boula s Frydrychem, po rohových kopech ale mířili nepřesně. Slovácko bylo blízko vyrovnání v nastaveném čase první půle, Blahút po Vorlického přistrčení vystřelil těsně vedle.
Domácí měli skvělý vstup do druhé půle a výsledek dvěma brankami v rozmezí pouhých tří minut otočili. Nejprve po spolupráci Trávníka s Kostadinovem dorazil střelu Vorlického do sítě Ndefe, bývalý hráč Baníku se trefil podruhé v ligové sezoně.
Na konci 51. minuty vzápětí završil bleskový obrat Blahút. Slovenský krajní záložník či obránce prostřelil Jedličku po patičce skvěle hrajícího Vorlického a přihrávce Havlíka. V ligovém ročníku skóroval poprvé.
Na tahu byl Baník. Vyrovnat mohl v 62. minutě Škrkoň, zbavil se Stojčevského a ocitl se sám před Hečou, ten ale velkou šanci reflexivním zákrokem nohou zmařil. Pohledný fotbal na chvíli přerušili příznivci Baníku, kteří na tribuně odpálili pyrotechniku.
Domácím pauza prospěla. Zvýšit vedení mohl Stojčevski, po prudkém centru od Havlíka hlavičkoval mimo. Zápas s přibývajícími minutami gradoval, další velké šance ovšem zpočátku nepřicházely.
Hostům pomohli až střídající hráči. Na Šanclův centr ještě Jurečka nedosáhl, ale v 87. minutě už Slezané slavili. Kmeť se uvolnil na pravé straně, přihrál do vápna Škrkoňovi, který balon posunul k Šanclovi a ten propálil Heču. Jednadvacetiletý záložník skóroval v nejvyšší soutěži podruhé v kariéře, premiérovou trefu zaznamenal ještě v dresu Pardubic proti Mladé Boleslavi vloni v květnu.
Slovácko - Ostrava 2:2 (0:1)
9. kolo první fotbalové ligy:
1. FC Slovácko - Baník Ostrava 2:2 (0:1)
Branky: 49. Ndefe, 51. Blahút - 25. Frydrych z pen., 87. Šancl. Rozhodčí: Machálek - Pospíšil, Brázdil - Zelinka (video). ŽK: Behiratche - Nogha, Kmeť, Skyba. Diváci: 5345.
Sestavy:
Slovácko: Heča - Slončík, Behiratche, Stojčevski - Ndefe (74. Alabi), Trávník, Kostadinov (83. Sosseh), Blahút - Havlík (83. Marinelli), Vorlický (74. Juroška) - Puškáč (60. Fiala). Trenér: Jelínek.
Ostrava: Jedlička - Frydrych, Nogha, Djačuk (62. Skyba) - Traoré, Boula, Musák (75. Šancl), Bewene (56. Smith) - Kubala (56. Jurečka), Gilbert (75. Kmeť) - Škrkoň. Trenér: R. Skuhravý.