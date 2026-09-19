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Baník remizoval se Slováckem 2:2. Duel byl plný zvratů

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Dennívýzva
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Fotbalisté Slovácka v 9. ligovém kole remizovali s Ostravou 2:2 a dál čekají na první výhru v sezoně nejvyšší soutěže. Hosty, které proti bývalému klubu vedl trenér Roman Skuhravý, poslal do vedení ve 25. minutě z penalty Michal Frydrych.
Baník remizoval se Slováckem 2:2. Duel byl plný zvratů

Baník remizoval se Slováckem 2:2. Duel byl plný zvratů

Zdroj: Baník Ostrava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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