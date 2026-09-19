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Wolff odhalil detaily setkání s Maxem Verstappenem na Sardinii

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Šéf stáje Mercedes se v rozhovoru pro rakouský oe24 rozpovídal o setkání s holandským jezdcem a o druhé sedačce v týmu
Šéf Mercedesu ve formuli 1 Toto Wolff

Šéf Mercedesu ve formuli 1 Toto Wolff

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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