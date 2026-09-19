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Google zamkl některé Androidy tak, že se už nikdy nevrátíte ke starší verzi. Kdo to zkusí, riskuje zničení telefonu

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Květnová aktualizace 2026 pro čtyři modely Pixel 10 zvýšila bezpečnostní práh bootloaderu. Cesta zpět ke starším buildům Androidu 16 se tím zavřela.
Mobilní telefon Google Pixel 6a

Mobilní telefon Google Pixel 6a

Zdroj: Uživatel Nisiguti / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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