Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Nabídka přišla ve chvíli, kdy myslela na Aničku Slováčkovou: Marta Jandová otevřeně o StarDance

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Marta Jandová (52) se vrhá do StarDance s pořádnou dávkou energie a rozhodně nehodlá couvnout. Na tiskové konferenci ke StarDance v rozhovoru pro Aplausin.cz prozradila, za jakých okolností kývla na nabídku, co s jejím tělem dělají náročné tréninky a jak se hodlá vypořádat s nervozitou. Pomáhá jí Anthony Hopkins i jedna hodně peprná životní moudrost.
Marta Jandová je další soutěžící ve StarDance

Marta Jandová je další soutěžící ve StarDance

Zdroj: herminapress
Reklama
Další články z Aplausin.cz
Král Karel III. měl po smrti Diany pronést krutou větu: Její bratr po téměř 30 letech prolomil mlčení
Král Karel III. měl po smrti Diany pronést krutou větu: Její bratr po téměř 30 letech prolomil mlčení
Lucie Bílá vodila okolí za nos! Kvůli tajné svatbě vymyslela geniální plán
Lucie Bílá vodila okolí za nos! Kvůli tajné svatbě vymyslela geniální plán

Lucie Bílá (60) dokázala něco, co je v jejím případě téměř nemožné. Svatbu s Radkem Filipim (43)...

REPORTÁŽ: Korea prodává západu naleštěnou realitu, která neexistuje
REPORTÁŽ: Korea prodává západu naleštěnou realitu, která neexistuje

Jižní Korea se v posledních letech stala kulturním fenoménem. K-pop, K-dramata, dokonale upravené...

Štěpánek dostává ve StarDance zabrat: Přísná trenérka ho nešetří, problém mu dělá jedna věc
Štěpánek dostává ve StarDance zabrat: Přísná trenérka ho nešetří, problém mu dělá jedna věc

Bývalý světový šampion Radek Štěpánek (47) plní stránky novin! Slavný tenista, který byl ještě nedávno...

Meghan ukázala nový život s Harrym v Británii: Za dveřmi paláce ale zuří válka
Meghan ukázala nový život s Harrym v Británii: Za dveřmi paláce ale zuří válka

Meghan Markle (45) po návratu do Velké Británie pustila veřejnost zase o něco blíž k rodině. V novém videu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

Všechny články tohoto autora →
Aplausin.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.