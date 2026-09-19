Nabídka přišla ve chvíli, kdy myslela na Aničku Slováčkovou: Marta Jandová otevřeně o StarDance

Marta Jandová dostala nabídku ve speciální moment Marta Jandová se svým tanečním partnerem Marta Jandová se první zeptala manžela Marta Jandová nervózní není Marta Jandová je další soutěžící ve StarDance Marta Jandová chroupe sušená jabka Zpěvačka si sladkosti neodpustí Marta Jandová se moc těší Nová řada StarDance již brzy začne Uvidíme, kam to dotáhnou. Oba dva si sedli! Komu budete v letošním StarDance fandit? Marta Jandová díky soutěži hubne Zpěvačka Marta Jandová se stává první oficiálně potvrzenou hvězdou jubilejního ročníku StarDance.
Marta Jandová (52) se vrhá do StarDance s pořádnou dávkou energie a rozhodně nehodlá couvnout. Na tiskové konferenci ke StarDance v rozhovoru pro Aplausin.cz prozradila, za jakých okolností kývla na nabídku, co s jejím tělem dělají náročné tréninky a jak se hodlá vypořádat s nervozitou. Pomáhá jí Anthony Hopkins i jedna hodně peprná životní moudrost. Telefon zazvonil, když myslela na Aničku
Okamžik, kdy nabídku do StarDance dostala, si Marta pamatuje naprosto přesně. Shodou okolností se v tu chvíli nacházela nedaleko domu, kde žila Anička Slováčková.
„Já to vím přesně, protože zrovna jsem jela do Rádia na vysílání, takže to bylo asi tak kolem půl desátý. A byla jsem na křižovatce hned vedle domu, kde bývala Anička Slováčková, takže jsem myslela na Aničku a v ten moment zazvonil telefon. A říkala jsem si: 'Jé, Česká... Co to bude? Co to bude?' A tam: 'Dobrý den, Marto, tak zase po roce, nebo já nevím, po dvou, po kolika volám, zase s tou otázkou, jestli byste nechtěla do Stardance.“.
A v ten moment jsem věděla, že chci a že půjdu. Jenom jsem řekla, že než to, než řeknu ano, tak potřebuju mluvit s manželem. A manžel řekl: 'Ty jsi šťastná? Budeme se koukat, budeme rádi.'“ řekla zpěvačka pro Aplausin.cz. Pětkrát víc kalorií a pytlík jablek
Ani během tréninků zatím nepřišla chvíle, kdy by chtěla Jandová ze soutěže vycouvat. Naopak si novou disciplínu užívá. „Vůbec. Vůbec ne, strašně mě to baví. Je to prostředí úplně super se naučit něco novýho.“.
Intenzivní tanec se navíc okamžitě projevil i na číslech. „A můj prstýnek, kterej mi to měří, mi říká: 'Ty jo, ty jsi dneska spálila pětkrát tolik kalorií, než byste normálně měla.'“ smála se zpěvačka.
Odpírání dobrot ale od zpěvačky nikdo čekat nemůže. „Já no, já jsem, jsem přesně, jak říká Martin, jsem závislá na sušenejch jablíčkách. Jako zvládnu pytlík během půl hodiny.“ A sama dodává: „Ale je to energie, kterou potřebuju. A chutná mi to, mě baví život, mě chutná život. Já se nechci úplně moc omezovat.“. Nervozita je sobeckost
Největší zkouška přijde až před kamerami. Přestože je Marta na vystupování zvyklá, taneční parket je jiná disciplína. V hlavě si proto opakuje myšlenku, kterou slyšela v audioknize o Anthonym Hopkinsovi.
„Protože když seš nervózní, tak se bojíš o sebe. Bojíš se, jestli něco pokazíš, co si ti ostatní o tobě budou myslet. To je sobeckost. Ty si to prostě užij a na nějakou nervozitu se úplně vypodni.“ svěřila se pro Aplausin.cz.
A přidala ještě jednu mnohem peprnější radu. „Takže nervozita je sobecká vlastnost a já sobecká bejt nechci. A jak říkal pan Brzobohatý: 'Když nejde o život, tak jde o hovno.'“.
Při přímém přenosu si však bude muset odpustit alespoň svá oblíbená jablíčka. Důvod popsala po svém: „Budu chroupat... No to ne, při přímým přenosu ne, protože by mi to pak zaskočilo a zvracet v přímým přenosu nechci. Nebo se dusit.“. Zdroj: Aplausin.cz