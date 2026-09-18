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Made in America: Pikantní románek hlavních hvězd, utajené korekce Carrie Fischer a trapas s ovocem v posteli

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Komedie Made in America svedla herecké hvězdy dohromady v reálném životě. Natáčení skrylo utajenou práci Carrie Fisher na scénáři i pikantní produkční chyby.
Made in America

Made in America

Zdroj: FOTO:Warner Bros. / distr. TV Nova
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