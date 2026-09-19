Když se volí papež, císař nebo král: Volby existovaly dávno před moderní demokracií

Král nemusel zdědit trůn
Neměla však mnoho společného s dnešní demokracií. Hlasovat mohla jen velmi úzká skupina těch, kteří sami drželi moc. Dějiny monarchie si obvykle představujeme jako dlouhou řadu otců, synů a příbuzných, kteří po smrti předchůdce automaticky získávali korunu. Dědičnost skutečně patřila k nejrozšířenějším způsobům předávání panovnické moci, nikdy však nebyla jediným. Evropa po staletí znala trůny, o jejichž držiteli rozhodovala volba.
Taková volba ovšem neznamenala demokracii v moderním smyslu. Nehlasovaly miliony poddaných a často ani širší šlechtická společnost. Právo rozhodovat mohlo náležet několika církevním hodnostářům, knížatům nebo jiné úzké vrstvě. Volby zde plnily úplně jinou funkci než dnešní výběr parlamentních zástupců: umožňovaly mocným hráčům vybrat člověka, jehož vládu byli ochotni uznat.
Právě proto jsou volené monarchie zajímavé pro dějiny voleb. Ukazují, že samotný princip „někdo hlasuje a vítěz získá funkci“ je mnohem starší než představa politické rovnosti. Volit lze i v systému, kde naprostá většina společnosti nemá na politickou moc žádný přímý nárok.
Sedm mužů mohlo rozhodnout o budoucím císaři
Jedním z nejpozoruhodnějších příkladů byla Svatá říše římská. Právo vybírat římského krále, který byl tradičně kandidátem na císařský titul, se postupně soustředilo do rukou vybrané skupiny říšských knížat. Proces definitivněji upravila Zlatá bula Karla IV. z roku 1356.
Dokument vymezil sedm kurfiřtů. Tři byli církevní: arcibiskupové mohučský, trevírský a kolínský. Čtyři byli světští: český král, rýnský falckrabě, saský vévoda a braniborský markrabě. K volbě stačila většina, tedy čtyři hlasy. Zlatá bula zároveň stanovila řadu procedurálních podrobností, které měly zabránit sporům o to, kdo má právo hlasovat a zda je výsledek platný.
Z pohledu dnešního voliče je fascinující nepoměr mezi velikostí politického celku a počtem lidí, kteří rozhodovali o jeho hlavě. Rozsáhlá říše zahrnovala desítky větších i menších států a miliony obyvatel, ale základní volební rozhodnutí mohlo ležet v rukou sedmi lidí.
To však neznamenalo, že sedm hlasů existovalo ve vzduchoprázdnu. Před volbou probíhala diplomacie, vyjednávání, výměna slibů a soupeření dynastií. Kandidát potřeboval přesvědčit kurfiřty, že právě jeho vláda bude pro ně přijatelná nebo výhodná. Volba císaře se proto podobala spíše mimořádně důležitému diplomatickému obchodu než kampani mezi obyčejnými voliči.
České země měly u císařské volby mimořádný hlas
Pro české dějiny má Zlatá bula zvláštní význam. Český král patřil mezi sedm kurfiřtů, a disponoval tedy hlasem při volbě římského krále. Karel IV., český král a císař, tak v roce 1356 kodifikoval systém, který české koruně přiznával mimořádné postavení mezi světskými vládci říše.
Ještě zvláštnější může dnešnímu člověku připadat situace, kdy se mezi kandidáty objevil někdo, kdo byl sám členem volebního kolegia nebo měl mezi kurfiřty blízké dynastické spojence. Zlatá bula s takovou možností přímo počítala. Pokud byl jeden z kurfiřtů sám zvolen, jeho vlastní hlas se mohl započítat do většiny.
Představa nezávislého volebního orgánu by zde nedávala velký smysl. Kurfiřti nebyli nestrannými správci systému. Byli to mocní političtí hráči s vlastními zeměmi, rodinnými zájmy a strategickými cíli.
Papeže kdysi nevolilo jen dnešní konkláve
Volenou hlavou zůstává dodnes také papež. Současná podoba konkláve může vytvářet dojem velmi starého a neměnného rituálu, ale procedura papežské volby procházela dlouhým vývojem.
Významný mezník přišel roku 1059, kdy papež Mikuláš II. posílil roli kardinálů v procesu volby papeže. Další důležité pravidlo bylo stanoveno na třetím lateránském koncilu roku 1179, kdy se pro platnou volbu prosadila požadovaná dvoutřetinová většina kardinálů. Samotné konkláve, tedy uzavření volitelů od okolního světa, se postupně formovalo jako odpověď na dlouhé, komplikované a politicky vypjaté papežské volby.
Smysl izolace je snadno pochopitelný. Volba člověka, který měl nejen duchovní autoritu, ale po velkou část dějin také značný politický vliv, přitahovala zájem panovníků, rodů i zahraničních mocností. Uzavřený prostor měl omezit přímé zásahy zvenčí a současně přimět volitele, aby skutečně dospěli k rozhodnutí.
Dnešní pravidla stále kladou mimořádný důraz na tajnost. Kardinálové-volitelé jsou během volby izolováni a samotné hlasování probíhá za přísných pravidel mlčenlivosti. Moderní církevní předpisy přitom otevřeně navazují na instituci, jejíž pravidla vznikala během staletí a byla opakovaně upravována právě podle zkušeností s konfliktními volbami.
Polsko udělalo z volby krále masovou záležitost šlechty
Ještě odlišný experiment vznikl v Polsko-litevské unii po smrti posledního mužského Jagellonce Zikmunda II. Augusta v roce 1572. Protože nezanechal následníka, bylo nutné rozhodnout, kdo získá trůn. Výsledkem byla takzvaná svobodná volba, wolna elekcja, při níž měl právo osobně se účastnit každý příslušník šlechty.
První velká volba tohoto typu proběhla roku 1573 a vítězem se stal francouzský princ Jindřich z Valois, pozdější francouzský král Jindřich III. Nešlo o všeobecné hlasování obyvatelstva – rolníci, měšťané a další vrstvy se na rozhodnutí nepodíleli – ale v rámci šlechtické politické společnosti šlo o mimořádně široký systém. Akademická literatura jej označuje jako electio viritim, tedy volbu, při níž mohl hlasovat každý šlechtic osobně. Tento model se používal při volbě polských panovníků od roku 1573 až do poslední takové volby v roce 1764.
Volba krále nebyla jen soutěží jmen. Kandidát musel přijmout soubor pravidel, který měl omezovat jeho moc. První zvolený panovník podepsal takzvané Henrikovské články, jež definovaly vztah mezi králem a šlechtickou politickou obcí. Vedle toho vznikala pacta conventa, konkrétní závazky spojené s jednotlivým kandidátem. Koruna tak nebyla pouze cenou pro vítěze. Přicházela s podmínkami, které si voliči vůči budoucímu vládci vynucovali.
Předvolební sliby nejsou moderní vynález
Právě volené monarchie ukazují, jak stará je politická logika, kterou bychom dnes popsali jako vyjednávání před volbou. Pokud panovník nedědil trůn automaticky, potřeboval hlasy. A ti, kdo hlasy vlastnili, za ně mohli očekávat závazky.
Kurfiřt mohl chtít potvrzení privilegií. Polský šlechtic mohl trvat na zachování politických práv. Kardinál mohl podporovat kandidáta, jehož názory nebo vazby považoval za přijatelné. Formy se lišily, ale základní situace je překvapivě známá: kandidát potřebuje vytvořit dostatečně širokou koalici, aby dosáhl požadované většiny.
Neznamená to, že bychom měli středověkou volbu císaře přirovnávat k dnešním parlamentním volbám. Právě naopak. Rozdíl nám umožňuje oddělit dvě věci, které dnes často splývají: volby jako metodu výběru a demokracii jako princip rozdělení politické moci.
Volby mohou existovat i bez vlády lidu
Papežské konkláve, císařští kurfiřti a polská svobodná volba představují tři velmi rozdílné světy. V jednom hlasuje uzavřené kolegium církevních hodnostářů, v druhém několik nejmocnějších knížat a ve třetím potenciálně obrovské množství příslušníků privilegovaného šlechtického stavu.
Společný mají jeden princip: nejvyšší funkce není automaticky předána dědicovi. Musí vzniknout rozhodnutím těch, kteří disponují právem volby.
A právě proto je historie volených panovníků užitečnou připomínkou. Volby samy o sobě nezaručují politickou rovnost, svobodu ani vládu většiny obyvatelstva. Mohou fungovat i uvnitř společnosti, kde o vlastním vládci rozhoduje nepatrný zlomek lidí.
Moderní demokracie tedy nevznikla ve chvíli, kdy někoho poprvé napadlo panovníka nebo úředníka zvolit. Rozhodující změna přišla mnohem později, když se začala měnit odpověď na otázku, kdo má právo být mezi těmi, kteří vybírají.
KDYŽ JEDEN HLAS MĚNÍ HISTORII
Volby bereme jako samozřejmou součást demokracie. Jenže tajné hlasování, volební právo, kandidátky, průzkumy i samotné sčítání hlasů mají překvapivě dramatickou historii. Speciál Kódu Enigma ukazuje volby bez stranických hesel a aktuální agitace – jako příběh moci, pravidel, manipulací, omylů i okamžiků, kdy skutečně rozhodl jediný hlas.
Zdroje: Kód Enigma [1], Yale Law School – The Avalon Project: The Golden Bull of the Emperor Charles IV, 1356 [2], Encyclopedia.com – Golden Bull [3], Vatican – Universi Dominici Gregis [4], Vatican – Code of Canon Law, Canons 330–367 [5], Encyclopedia.com – Popes, Election of [6], University of Warsaw – Free Election, Divine Providence, and Constitution [7], Polish History – The Warsaw Confederation (1573) [8], Zintegrowana Platforma Edukacyjna – Foundations of the Commonwealth [9]