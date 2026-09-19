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Když se volí papež, císař nebo král: Volby existovaly dávno před moderní demokracií

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Papež za zavřenými dveřmi, císař vybraný sedmi knížaty nebo polský král hledající přízeň tisíců šlechticů. Volba panovníka nebyla ve staré Evropě žádnou výjimkou.
Když se volí papež, císař nebo král: Volby existovaly dávno před moderní demokracií

Když se volí papež, císař nebo král: Volby existovaly dávno před moderní demokracií

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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