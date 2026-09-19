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Tragický požár na Vyškovsku. Žena se nadýchala zplodin a zemřela

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Tragicky skončil dnešní požár rodinného domu v Hruškách na Vyškovsku. Dva lidé se nadýchali zplodin hoření, ženu se přes veškerou snahu hasičů a policistů nepodařilo zachránit. Muže záchranáři převezli do nemocnice. Škoda je podle vyšetřovatele přibližně půl milionu korun.
Tragický požár na Vyškovsku. Žena se nadýchala zplodin a zemřela

Tragický požár na Vyškovsku. Žena se nadýchala zplodin a zemřela

Zdroj: HZS JMK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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