Kinobox Daily: Myslíte si, že máte s mámou složitý vztah? Pusťte si Tancuj Matyldo a možná to přehodnotítePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kinobox Daily: Myslíte si, že máte s mámou složitý vztah? Pusťte si Tancuj Matyldo a možná to přehodnotíte
Ben Affleck je celkem osobitým tvůrcem, jehož filmy mají určitou preciznost a žánrové zaměření. Tentokrát...
Resident Evil má za sebou docela divokou filmovou historii. Ostatně uchopit rozsáhlou herní sérii s velkým...
Dva zřejmě nejlepší a nejvýznamnější filmy roku 1981 – dobrodružní Dobyvatelé ztracené archy a...
Slovenský krasobruslař Ondrej Nepela se v roce 1972 vrátil ze Sappora jako olympijský vítěz, jenže doma ho...
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