David Suchařípa se vložil do sporu mezi prezidentem a poslancem Ševčíkem: Jednoho z nich totálně znemožnil

Herec David Suchařípa se tvrdě opřel do poslance Miroslava Ševčíka. V jádru šlo hlavně o obranu prezidenta Petra Pavla.
Na In-Lifestyle už nás v politickém světě jen tak něco nepřekvapí, ale sem tam přece jen kroutíme hlavou nad tím, jaká slova jsou někteří aktéři schopní vypouštět veřejně. Z kolikrát rádoby obyčejných debat se stává drsný slovní souboj až válka. Tady už nejde jen o jeden politický rozkol. Je to trend poslední doby.
Když herec vstoupí do politického sporu, nestačí jen to, že má pravdu
David Suchařípa reagoval na opakované výroky Miroslava Ševčíka o prezidentu Petru Pavlovi velmi vyhroceně. Ve videu, které sdílel na Facebooku, mu připomněl komunistickou minulost a nevyhnul se ani hrubým osobním urážkám. Podle časového zařazení jde o téma posledních hodin, takže je ta věc pořád ještě čerstvá.
Suchařípa prezidenta hájil mimo jiné tvrzením, že Petr Pavel nebyl rozvědčíkem a že vojenský zpravodajský kurz dokončil až v roce 1991, jak je slyšet ve videu. Tato část je pro celý spor důležitá. Nejde totiž jen o podrážděné reakce, ale také o to, jak se v české debatě zachází s minulostí, životopisem a rychle použitými nálepkami.
Petr Fiala vytáhl na Andreje Babiše jeho vlastní slova o drahých palivech: Jejich spor vyvolal další debaty
Obsah jedné výtky a problém druhé roviny
Na první pohled se dá Suchařípův výpad číst poměrně prostě: někdo už neunesl opakované politické provokace a odpověděl zkrátka stejně tvrdě. Jenže v tom je právě problém, který vládne snad celou naší politikou. Kdo kritizuje hrubost a sám sáhne po vulgaritě, dostává se na nejistou půdu. Vlastní tábor to může ocenit, možná i pobavit, ale lidi mimo něj taková reakce přesvědčí jen těžko.
V redakci samozřejmě neignorujeme, že Miroslav Ševčík je s ostrým a konfliktním jazykem spojovaný dlouhodobě. Kritiku vyvolával už dřív svými výroky na adresu politických protivníků a podle citací připomenutých článkem na iRozhlas nešetřil ani tehdejšího premiéra Petra Fialu. Jenže to samo o sobě neznamená, že stejný slovník je v pořádku i z druhé strany.
Suchařípův zásah má ještě jednu vrstvu
David Suchařípa do sporu nevstoupil jako profesionální politik, ale jako herec, kterého veřejnost zná i díky rodinnému jménu. Je synem herce Leoše Suchařípy. I proto jeho slova dopadají mimo úzký politický okruh. Když podobně mluví poslanec, část publika už skoro ani nezvedne obočí. U známého herce je reakce jiná.
Odtud se nabízí otázka, jestli takový styl veřejné debatě prospívá. Rozčilení se dá pochopit. Stejně tak potřeba ohradit se proti výrokům, které člověk považuje za nepravdivé nebo zavádějící. Méně přesvědčivé je, když obrana faktů dorazí zabalená jako další pokračování osobního souboje.
Anketa
Souhlasíte s Davidem Suchařípou?
- Ano, Ševčík je úplně mimo
- Nesouhlasím ani s jedním
- Ne, stojím za Ševčíkem
Nevyplňujte
Pro hlasování zapněte JavaScript. Zatím hlasovalo 48 čtenářů.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek David Suchařípa se zastal prezidenta a usadil Ševčíka: Jeho argumenty jsou předmětem vášnivých debat byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.