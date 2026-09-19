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Pravidelně si měníte hesla k účtům? Úřad varuje, že děláte pravý opak ochrany. Bezpečnost tím zásadně klesá

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Německý spolkový úřad pro kybernetickou bezpečnost (BSI) k 1. únoru 2026 otočil letitou radu: pravidelná změna hesel bezpečnost nezvyšuje, naopak.
Displej, zadávání hesla / PINU, čísla

Displej, zadávání hesla / PINU, čísla

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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