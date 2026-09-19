Petra Hřebíčková slaví 47. Po verdiktu lékařů musela po dvaceti letech ze dne na den skoncovat s cigaretami

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Petra Hřebíčková slaví 47. Po verdiktu lékařů musela po dvaceti letech ze dne na den skoncovat s cigaretamiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Petra Hřebíčková v neděli oslaví sedmačtyřicáté narozeniny. Nedávná zpráva od lékařů ji přiměla k razantní změně zaběhnutého životního stylu.
Petra Hřebíčková
Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
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