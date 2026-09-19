Tajná továrna v Německu chrlí 10 000 dronů ročně pro Ukrajinu. Její adresu nezná téměř nikdo, ale Zelenskyj ji navštívil

Volodymyr Zelenskyj ten den začal svou pracovní cestu do Německa neobvyklou zastávkou. Ještě před zahájením Mnichovské bezpečnostní konference zamířil do výrobní haly společnosti Quantum Frontline Industries, německo-ukrajinského podniku, který v průmyslovém režimu vyrábí bojové drony pro ukrajinskou armádu. Doprovázel ho tehdejší německý ministr obrany Boris Pistorius. Přítomnost obou nebyla předem oficiálně oznámena, novináři ze ZDF nesměli natáčet haly zvenčí, ukazovat tváře zaměstnanců ani zveřejnit polohu závodu. Zelenskyj si z návštěvy odvezl první dron vyrobený na německé půdě a večer při jednání s kancléřem Friedrichem Merzem výslovně zmínil, že osobně viděl první německo-ukrajinský společný podnik na drony. Kapacita závodu? Deset tisíc kusů ročně z automatizované linky. A první várka už na začátku dubna dorazila na Ukrajinu.
Kdo za závodem stojí a proč se tají jeho adresa
Quantum Frontline Industries vznikla jako společný podnik dvou firem: německé Quantum Systems a ukrajinské Frontline Robotics. Oznámení přišlo v prosinci 2025, tedy pouhé dva měsíce po podpisu německo-ukrajinské dohody o obranně-průmyslové spolupráci z 15. října 2025. Šéf QFI později uvedl, že výroba odstartovala do dvou měsíců od oznámení, tempo, které v obranném průmyslu nemá běžnou obdobu. Pro srovnání: Rheinmetall oznámil svůj ukrajinský společný podnik na výrobu 155mm munice v únoru 2024 a ještě v červenci téhož roku počítal se spuštěním výroby až do 24 měsíců.
Přesnou adresu závodu QFI veřejně neuvádí nikdo. Firma 1. dubna 2026 v tiskové zprávě o první dodávce dronů na Ukrajinu výslovně napsala, že „další detaily“ zůstávají neveřejné z bezpečnostních důvodů. Veřejně dostupné fotopopisky agentury AFP ho zasazují do oblasti Gilchingu u Mnichova, víc není známo. Kontext dává smysl: spolková vláda v únoru 2026 zpřísnila ochranu proti dronům, protože nelegální přelety nad kritickou infrastrukturou v Německu výrazně přibyly a existuje podezření na aktivity cizích zpravodajských služeb.
Co přesně se v hale vyrábí
Potvrzenou platformou je Linza 3.0, víceúčelový taktický dron s navigačním modulem řízeným umělou inteligencí. Parametry podle výrobce:
- Rám o průměru 30 cm
- Nosnost až 4 kg
- Dolet do 15 km
- Výdrž až 60 minut letu
Nejde o masový levný FPV dron, jakých ukrajinská armáda spotřebuje miliony ročně; jen za rok 2025 ukrajinské ministerstvo obrany evidovalo přes 3 miliony dodaných úderných FPV dronů. Linza 3.0 je parametrově vyšší kategorie: taktický systém krátkého dosahu, který Frontline Robotics vyvinula a otestovala přímo na frontě. Podle deníku Handelsblatt v závodě pracuje zhruba 50 lidí, z toho více než 30 pochází z Ukrajiny. Právě oni jsou nositeli praktického know-how; celé partnerství je postavené na překlápění bojové zkušenosti do sériové průmyslové výroby.
Deset tisíc kusů ročně válku samo o sobě neotočí. Ale přidává něco, co domácí ukrajinská výroba zajistit nedokáže: produkci mimo dosah ruských raketových úderů, předvídatelnou logistiku a průmyslovou stabilitu.
Pilotní vzor, ne osamělý experiment
Únorová návštěva Zelenského nebyla symbolické PR. Byla startem širší průmyslové linie. Už 14. dubna 2026 se v Berlíně při německo-ukrajinských vládních konzultacích předvedlo sedm typů ukrajinských zbraňových systémů a zároveň bylo podepsáno šest nových dohod v rámci iniciativy Build with Ukraine. Na německé straně se do ní zapojily firmy Helsing, Diehl, Thyra či POINToX.
Build with Ukraine přitom není čistě německý projekt. Iniciativa byla oznámena 4. června 2025 v Bruselu a postupně se rozšířila:
- Británie – výroba ukrajinských záchytných dronů, první várka 1 000 kusů (září 2025)
- Nizozemsko – společná produkce dálkových bezpilotních letounů, investice 110 milionů eur (říjen 2025)
- Kanada – společná výroba průzkumných dronů (květen 2026)
Strategické partnerství z dubna 2026 už počítá s dalšími společnými podniky, sdílením dat a společným vývojem. Německo se tím posouvá z role dárce do role dlouhodobého spoluvýrobce.
Co to znamená pro Česko
Česká republika zatím potvrzený projekt typu QFI nemá. V srpnu 2025 ale proběhla jednání české a ukrajinské strany o dronových programech a společných obranně-průmyslových projektech. Ukrajinské ministerstvo obrany má pro Build with Ukraine standardizovaný postup: registrace firmy, kontrakt nebo předběžná dohoda, kontrola technologií a povolovací řízení s lhůtou do 90 dnů. Dveře jsou otevřené, otázka je, kdo jimi projde.
QFI ukazuje model, který ještě před dvěma lety neexistoval: ukrajinské frontové know-how vyráběné v bezpečném evropském zázemí, v průmyslovém měřítku, s politickým krytím na nejvyšší úrovni. Gilching u Mnichova je první adresa. Podle všeho ne poslední.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík