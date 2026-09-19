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Tajná továrna v Německu chrlí 10 000 dronů ročně pro Ukrajinu. Její adresu nezná téměř nikdo, ale Zelenskyj ji navštívil

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V Německu funguje závod, jehož přesnou polohu jeho provozovatelé záměrně tají. Přesto tam 13. února 2026 osobně dorazil ukrajinský prezident.
Německý dron účelný pro válku

Německý dron účelný pro válku

Zdroj: Quantum Systems
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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