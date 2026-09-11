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Z něžné dívky vyrostla hora svalů. „A navíc jsem neobyčejně svůdná,” tvrdí kulturistka s obřími rty a dekoltem

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Tři desetiletí zvedání extrémních vah a pravidelná aplikace anabolik dokážou lidskou schránku přetvořit k nepoznání. Profesionální italská kulturistka Barbara Carità ovšem navzdory zmužnělé vizáži odmítá zažité stereotypy o ztrátě atraktivity a hlasitě do světa křičí svou neutuchající ženskost.
Z něžné dívky vyrostla hora svalů. „A navíc jsem neobyčejně svůdná,” tvrdí kulturistka s obřími rty a dekoltem

Z něžné dívky vyrostla hora svalů. „A navíc jsem neobyčejně svůdná,” tvrdí kulturistka s obřími rty a dekoltem

Zdroj: IFBB Pro
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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