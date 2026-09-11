Tony Esposito vychytal jako nováček 15 nul. Rekord jeho první sezony NHL dodnes nikdo nepřekonal

Jeho nováčkovský rekord stojí od roku 1970. Tony Esposito už před sezonou 1969/70 věděl, jak vypadá NHL. Za Montreal Canadiens předchozí rok nastoupil do třinácti utkání, dokonce dvakrát udržel čisté konto.
Pro klub to ale nestačilo, aby v něm viděl budoucí jedničku. Montreal měl Rogieho Vachona, Gumpa Worsleyho a další možnosti, takže Esposita nechal v meziligovém draftu nechráněného.
Chicago Black Hawks ho získali za 25 tisíc dolarů.
O rok později měl Esposito 15 nul, 38 vítězství, Calder Trophy pro nejlepšího nováčka a Vezina Trophy. Chicago, které předchozí sezonu skončilo poslední ve Východní divizi, se dostalo na první místo.
Pokud v historii NHL existuje lepší reklama na větu „možná jsme toho hráče podcenili“, Montreal ji může hledat dlouho.
První nula přišla právě proti Montrealu
Esposito nezačal sezonu sérií snadných večerů. Chicago čekalo na první vítězství až do sedmého zápasu a 25. října 1969 přijelo do Montreal Forum proti obhájcům Stanley Cupu.
Canadiens doma neprohráli 26 utkání v řadě, když započítáme závěr předchozí základní části, play-off a začátek nové sezony. Chicago zvítězilo 5:0 a Esposito měl první čisté konto ročníku.
Byla to první z patnácti nul, které se během sezony rozložily téměř přes celý kalendář. Jednu měl v říjnu, tři v listopadu, tři v prosinci a po čtyřech v lednu a březnu. Třikrát dokázal vychytat nulu v po sobě jdoucích startech a čtyři jeho shutouty skončily výsledkem 1:0. Dohromady během těchto patnácti zápasů zastavil 375 střel.
Tohle je důležitý detail. Čisté konto není jen statistika obrany před gólmanem. Některé Espositovy nuly byly pohodlné, jiné vyžadovaly celovečerní bezchybnost. On sám později upozorňoval, že vysoké vedení nemusí být pro brankáře automaticky jednodušší, protože celé mužstvo začne hrát volněji a vznikají jiné chyby.
VIDEO Patnáctá přišla v posledním zápase sezony
Dne 29. března 1970 potřeboval Esposito ještě jednu nulu, aby vytvořil nováčkovský rekord NHL. Chicago hrálo doma proti Toronto Maple Leafs a vyhrálo 4:0. Esposito zastavil 23 střel a dokončil sezonu s číslem 15.
Tady je dobré oddělit dvě historické statistiky. Espositových patnáct je dodnes rekordem nováčka a zároveň moderním rekordem jednoho ročníku NHL. George Hainsworth měl v sezoně 1928/29 za Montreal neuvěřitelných 22 nul, ale šlo o zásadně jinou éru hry a pravidel. Alec Connell a Hal Winkler se ve dvacátých letech také dostali na 15. Od okamžiku, kdy se na přelomu dvacátých a třicátých let výrazně otevřela útočná hra, ale nikdo Espositových patnáct nepřekonal.
A mezi nováčky už se nikdo nedostal ani na stejnou hodnotu.
Nejbližší výrazný moderní útok přišel až v sezoně 2008/09, kdy Steve Mason vychytal za Columbus Blue Jackets deset nul a rovněž získal Calder Trophy. Pět čistých kont rozdílu může vypadat málo, dokud si člověk neuvědomí, že Mason potřeboval celou mimořádnou sezonu, aby se dostal na dvě třetiny Espositova čísla.
Chicago přitom nekoupilo hotovou hvězdu
Právě začátek příběhu dělá rekord zajímavější. Esposito nebyl draftová jednička, kolem které se roky budovalo očekávání. Montreal ho podepsal jako volného hráče, dal mu třináct zápasů a následně ho nechal odejít. Chicago ho získalo v době, kdy větší pozornost pochopitelně přitahoval jeho starší bratr Phil, který paradoxně Black Hawks opustil o dva roky dříve a v Bostonu se měnil v ofenzivní superstar.
Tony přišel do kempu s velmi prostým cílem: vyhrát si práci. Později bez velké skromnosti vzpomínal, že věřil, že ostatní brankáře Chicaga dokáže porazit. Podařilo se mu to a následně odchytal 63 ze 76 zápasů základní části. Jeho bilance byla 38–17–8 s průměrem 2,17 inkasovaného gólu. To už není povedená první sezona. To je okamžité převzetí klubu.
Esposito zároveň pomáhal měnit samotný způsob chytání
Jeho kariéra stojí za připomenutí i proto, že nešlo jen o člověka s pěknými čísly. Esposito patřil mezi důležité rané propagátory stylu, z něhož se později vyvinulo moderní butterfly chytání. Mnohem ochotněji než starší generace padal na kolena a využíval široké betony k uzavření spodní části branky.
Dnešnímu fanouškovi na tom nemusí připadat nic revolučního. Právě to je důkaz, jak úspěšná ta revoluce byla. Moderní brankář tráví významnou část zákroků v pozicích, které by u některých starších gólmanských škol působily nezvykle nebo příliš riskantně.
Esposito nebyl jediným člověkem, který vývoj způsobil, ale patřil mezi gólmany, na nichž liga viděla, že nový způsob práce s tělem může fungovat i na nejvyšší úrovni.
A pokud někdo potřeboval přesvědčivý argument, patnáct nul v první plné sezoně bylo docela slušné doporučení.
Z rekordního nováčka se nestal zázrak na jeden rok
To bývá u podobných sezon další otázka. Co když se všechno prostě sešlo jednou? U Esposita ne.
Za Chicago pak chytal dalších čtrnáct sezon, třikrát získal Vezina Trophy a kariéru zakončil s 418 vítězstvími a 74 čistými konty za Black Hawks. Obojí zůstává klubovým rekordem. Sedm sezon za sebou vyhrál alespoň třicet utkání a Chicago s ním postoupilo do finále Stanley Cupu v letech 1971 a 1973.
Pohár s Black Hawks nikdy nezískal, což je vzhledem k délce a kvalitě kariéry jedna z jejích nedokončených kapitol. Jeho první sezona ale nepotřebuje Stanley Cup, aby působila neuvěřitelně.
Ještě před jejím začátkem byl člověkem, kterého Montreal nepovažoval za dost důležitého, aby si ho chránil. O několik měsíců později byl nejlepším nováčkem NHL, držitelem Veziny a brankářem týmu, který se posunul ze dna divize na první místo.
Rekord přežil i revoluci moderních brankářů
Od roku 1970 přišli Patrick Roy, Dominik Hašek, Martin Brodeur, Ed Belfour, Henrik Lundqvist, Roberto Luongo, Carey Price a celá moderní škola technicky propracovaných gólmanů. Změnila se výstroj, analytika, příprava i samotné chápání této pozice.
Nikdo jako nováček neudržel šestnáct nul. Dokonce ani patnáct.
Částečně proto, že moderní NHL pracuje s brankáři jinak. Mladý gólman dnes jen zřídka okamžitě dostane 63 utkání, soupeři mají detailní video a gólová produkce jednotlivých zápasů je jiná než v některých historických obdobích. Rekord zároveň vyžaduje spojení individuální kvality se skvělou týmovou obranou a trochou štěstí během celé sezony.
Tony Esposito to všechno trefil hned napoprvé. Montreal ho nechal odejít za cenu, která dnes v profesionálním sportu působí téměř komicky. Chicago za 25 tisíc dolarů nedostalo náhradního brankáře.
Dostalo člověka na patnáct let. A jeho úplně první plná sezona vytvořila číslo, které NHL ani po více než půl století nepřepsala.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT Další témata ze sportu a analýzy najdete na Vše o sportu . Zdroje: NHL.com – Esposito looks back on 50th anniversary of setting rookie shutout record [ 1 ], NHL.com – Esposito's first of record 15 shutouts began in 1969 [ 2 ], NHL.com – Tony Esposito: 100 Greatest NHL Players [ 3 ], NHL.com – Esposito, Oates portraits unveiled [ 4 ], NHL.com – Rookie Watch: shutout leaders since 2000–01 [ 5 ], Chicago Blackhawks – Blackhawks Mourn Passing of Tony Esposito [ 6 ].