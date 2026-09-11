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Kanár, drama a finále. Úchvatnou Siniakovou dělí jediná výhra od dalšího kariérního grandslamu

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Kateřina Siniaková si zahraje o titul na US Open. Světová jednička ve čtyřhře s domácí Taylor Townsendovou přehrály v semifinále Dianu Šnajderovou a Elise Mertensovou 6:0, 7:6 a od společného kariérního grandslamu je dělí jediná výhra.
Kanár, drama a finále. Úchvatnou Siniakovou dělí jediná výhra od dalšího kariérního grandslamu

Kanár, drama a finále. Úchvatnou Siniakovou dělí jediná výhra od dalšího kariérního grandslamu

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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