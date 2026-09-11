Vasil Fridrich tajně oženil. Luděk z Ulice si vzal o třináct let mladší herečku

Sympatický herec Vasil Fridrich má velký důvod k oslavám. Hvězda nekonečného seriálu Ulice a proslulých Devadesátek udělala zásadní životní krok a poprvé v životě oblékla svatební oblek. Jeho vyvolenou se stala o třináct let mladší herečka Nina Horáková, se kterou se mu podařilo dokonale utajit celou svatbu.
Odtajnění na premiéře
Vasil Fridrich si své soukromí úzkostlivě střeží a do svého osobního života pouští veřejnost jen velmi nerad. První informace o jeho vztahu s půvabnou tmavovláskou se v médiích objevily zhruba před dvěma lety a dvojice se od té doby ukázala společně jen na několika společenských událostech. O vztahu s o třináct let mladší kolegyní navíc herec zarytě mlčel. Nikoho tak příliš nepřekvapí, že se tomuto páru podařilo utajit i samotnou svatbu.
Pravda vyplula na povrch vlastně úplnou náhodou. Radostnou novinu prozradila nevinná pozvánka a s ní spojený seznam hostů na slavnostní premiéru muzikálu Biograf láska 2 v pražském Divadle Kalich. Převážně divadelní herečka tam totiž figurovala pod novým jménem Nina Fridrichová. V závorce pro jistotu svítilo i její původní dívčí příjmení Horáková, aby nedošlo k případným zmatkům. Změnu stavu navíc potvrdil i její aktualizovaný profil na sociálních sítích. Pro oba novomanžele představoval obřad velkou životní premiéru.
Vlastní cestou
Před svatbou s půvabnou herečkou tvořil Vasil Fridrich dlouhá léta pár s kolegyní Barbarou Lukešovou. Tu znají televizní diváci například ze seriálu Odznak Vysočina nebo z filmu Deník alkoholičky. Společně vychovali syny Jana a Šimona, který úspěšně absolvoval obor režie na FAMU. Dvojice svůj dlouholetý vztah nikdy nezpečetila manželským slibem.
Barbara Lukešová před časem poodhalila své nejtěžší životní chvíle v dokumentu Třináctá komnata a dnes už je také šťastně zadaná. Začátkem letošního roku se po jejím boku začal objevovat sympatický vysoký vousáč. Poprvé se s ním oficiálně pochlubila ve společnosti v pražském Obecním domě. Herečka vedle svého nového přítele doslova zářila a bez sebemenšího ostychu s ním pózovala před přítomnými objektivy.
Všestranná divadelní hvězda
Manželka Vasila Fridricha sice pro mnohé televizní diváky představuje poměrně neznámou tvář, ve skutečnosti ale jde o mimořádně nadanou umělkyni. Za vynikající ztvárnění role Evy v muzikálu Biograf lásky si dokonce v minulosti vysloužila cennou nominaci na Cenu Thálie. Ke všemu miluje hudbu, ráda píše vlastní texty a s radostí zpívá ve své kapele.
K hudbě ji to navíc táhlo odjakživa a svou uměleckou dráhu pilně budovala už od dětství. V minulosti přiznala poctivou docházku na hodiny příčné flétny a hudební nauky. Dramatický kroužek a zpěv se postupně staly naprostým středobodem jejího zájmu. Nyní tak kromě profesních úspěchů může sympatická herečka přidat i velkou osobní metu a začít po boku známého seriálového majora budovat vlastní šťastnou rodinu.
V seriálu Ulice můžete Vasila Fridricha jako Luďka Voláka sledovat každý všední den v podvečer na Nově.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (super, vlasta).