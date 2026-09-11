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Luke z Gilmorek slaví 68 let. Scott Patterson dnes nosí plnovous, má prořídlé vlasy a věnuje se hudbě

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Americký herec Scott Patterson dnes slaví 68 let. Představitel majitele bistra Lukea Danese z Gilmorek prošel výraznou proměnou a přiznal, že seriál viděl až nedávno.
Lauren Graham a Scott Patterson v seriálu Gilmorova děvčata.

Lauren Graham a Scott Patterson v seriálu Gilmorova děvčata.

Zdroj: FOTO:Warner Bros. / distr. Oneplay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

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