Luke z Gilmorek slaví 68 let. Scott Patterson dnes nosí plnovous, má prořídlé vlasy a věnuje se hudbě

Americký herec Scott Patterson dnes slaví osmašedesáté narozeniny. Zarytí fanoušci seriálu Gilmorova děvčata mají jeho tvář navždy spojenou s oblíbeným majitelem bistra. Představitel uhrančivého Lukea Danese ovšem za poslední léta prošel obrovskou vizuální proměnou. Z někdejšího svalnatého muže v typické kšiltovce a flanelové košili se stal prošedivělý pán, kterého byste na ulici možná bez povšimnutí minuli. Místo baseballové pálky dostal do ruky scénář
Pattersonova cesta před televizní kamery nebyla vůbec přímočará. Původně snil o kariéře profesionálního sportovce a kvůli baseballu dokonce opustil studium srovnávací literatury na Rutgersově univerzitě. V osmdesátých letech působil v nižších soutěžích a oblékal dresy klubů New York Yankees nebo Texas Rangers.
Sportovní sen se mu však po osmi letech definitivně rozplynul. Následně se přesunul do New Yorku ke studiu herectví a přes drobné role v sitkomech Show Jerryho Seinfelda či Will a Grace se dostal až k životní úloze nevrlého kavárníka ze Stars Hollow.
Zkouška vytrvalosti v televizních ateliérech
Účinkování v celosvětově populárním seriálu
znamenalo pro všechny zúčastněné obrovskou zátěž. Patterson dlouhá léta vůbec netušil, jak konečný výsledek na obrazovkách vypadá. Gilmorova děvčata „Natáčeli jsme často i čtrnáct hodin denně, neměl jsem energii potom koukat na hotové epizody,“ vysvětlil v pořadu MIKE na stanici FOX 29.
Každodenní realita na place podle jeho slov představovala nedostatek volného času na spánek či obyčejné jídlo. Ke sledování příběhů ukecaných hrdinek se tak Patterson dostal až s více než dvacetiletým zpožděním.
Scott Patterson na GalaxyConu v roce 2025, FOTO: Super Festivals from Ft. Lauderdale, USA, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons Opožděné objevování vlastního seriálu
Zpětné zhlédnutí všech sedmi sérií odstartoval až jeho vlastní podcast I Am All In. Když tento nápad nabízel společnosti iHeart, vedení produkce zaskočila jeho neznalost celého děje. Patterson si následně specifický svět vytvořený Amy Sherman Palladinovou zamiloval a pochopil obrovské nadšení diváků.
Během natáčení podcastu se také podělil o velmi pragmatický pohled na seriálové partnery Rory Gilmoreové. Podle jeho názoru by ji Dean, Jess i Logan nakonec stejně podvedli. S nadhledem proto navrhl, že si měla vybrat bohatého Logana a při následném rozvodu získat tučné odstupné.
Nová image a setkávání s fanoušky
Když se herečtí kolegové před rokem sešli u příležitosti odhalení hvězdy Lauren Grahamové na hollywoodském chodníku slávy, ukázal se Patterson ve zcela novém světle. Přišel tehdy podpořit svou seriálovou partnerku a sklidil u přítomných diváků největší potlesk ze všech zúčastněných. Na místě nechyběl ani představitel Logana Matt Czuchry.
Někdejší tmavovlasý idol přestal bojovat s přirozeným stárnutím a radikálně změnil vizáž. Aktuálně sází na velmi uvolněný styl, tvář mu zdobí výrazný šedivý plnovous a hlavu mu zdobí výrazná pleš. Na veřejnosti nosí velmi často tmavé sluneční brýle. Svůj čas dnes tráví z velké části daleko od televizních kamer, naplno se věnuje hře na kytaru a pravidelně objíždí nejrůznější fanouškovská setkání a tematické cony.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( goodhousekeeping, imdb, instagram).