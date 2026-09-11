Rajčata v srpnu přestávají růst a ztrácí chuť. Stačí změnit jedno hnojivo a plody nabydou na velikosti i sladkosti

Stalo se vám někdy, že zatímco na jaře a začátkem léta rostly sazenice rajčat jako divé, v průběhu prázdnin se situace změnila, rajčata málo kvetou a plody se nevyvíjejí tak, jak by měly?
Možná jste zapomněli na správné hnojení, respektive na to, co by taková letní výživa rajčat měla obsahovat. Napravte situaci a sáhněte po hnojivech s vysokým obsahem draslíku. Rajčata tak porostou a budou zrát přímo před očima. Při hnojení zeleniny se držte pravidel
Plodová zelenina, jako jsou rajčata,
okurky nebo papriky, je opravdu náročná na živiny. Při jejím hnojení je však třeba dodržovat několik zásad, které se mění v průběhu roku. Zatímco květen a červen jsou měsíci intenzivního růstu, ke kterému rostliny potřebují hlavně dusík, v létě se soustředí na kvetení a později tvorbu a zrání plodů. V tu chvíli je potřeba omezit dusík, který by zbytečně zpomaloval dozrávání a negativně ovlivňoval chuť rajčat. Na řadu přichází draslík, který nastartuje tvorbu plodů, které díky němu budou větší a chutnější. Velikost plodů ovlivní draselná hnojiva
Bez draslíku nedá zelenina v létě ani ránu. Kromě toho, že má tento prvek na svědomí růst a zrání plodů, ovlivňuje také to, jak se bude rostlinám dařit v horkém létě a při nedostatku vláhy, a jak budou odolné vůči chorobám a škůdcům.
O nedostatku draslíku vás rajčata informují sama – listy získají modrozelený nádech, plody budou dozrávat velmi nepravidelně a začnou se na nich vyskytovat praskliny a žlutozelené skvrny. Sklizená rajčata budou obsahovat méně vitamínu C a to se projeví i na jejich horší skladovatelnosti. Zdroj fotografie: OakleyOriginals / Creative Commons / CC BY 2.0 Jak na srpnové hnojení rajčat
Pro úspěšné srpnové hnojení rajčat se vyplatí aplikovat minerální hnojiva. Jednoduše se s nimi pracuje a účinkují takřka okamžitě. Pokud chcete rajčata nadopovat draslíkem, pamatujte na to, že veškerá plodová zelenina je citlivá na chlór, a podle toho hnojivo vybírejte.
Vyhněte se draselné soli a zvolte raději síran draselný. Doporučenou dávku rozpusťte ve vodě a rajčata jednou za deset dní vydatně zalejte. Nezapomeňte, že časem mohou mít minerální hnojiva negativní vliv na kvalitu půdy, proto je třeba kombinovat je s organickými hnojivy. Organická hnojiva pro rajčata s dávkou draslíku
Vyhýbáte-li se minerálním hnojivům, i tak máte spoustu možností, jak rajčata vyživovat. Ohromným zdrojem draslíku je
dřevěný popel, který můžete aplikovat buď suchý, nebo z něj připravit zálivku. To samé platí o banánových slupkách, které mnozí pěstitelé rádi používají pro kvetoucí pokojovky. Slupky jednoduše zalijte vodou a nechte dva až tři dny stát. Poté sceďte, zřeďte vodou v poměru 1:5 a hnojivo je na světě. Pokud nemáte přístup k popelu nebo slupkám, přidejte do zálivky trochu humátu draselného.
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Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři