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Rajčata v srpnu přestávají růst a ztrácí chuť. Stačí změnit jedno hnojivo a plody nabydou na velikosti i sladkosti

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Zvolte pro rajčatové keře to správné letní hnojivo. Větvičky se budou doslova ohýbat pod tíhou zrajících plodů.
Rajčata v srpnu přestávají růst a ztrácí chuť. Stačí změnit jedno hnojivo a plody nabydou na velikosti i sladkosti

Rajčata v srpnu přestávají růst a ztrácí chuť. Stačí změnit jedno hnojivo a plody nabydou na velikosti i sladkosti

Zdroj: Lee Haywood / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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