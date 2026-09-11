Jedna kapka extraktu z grapefruitových jadérek a plíseň na rajčatech nemá šanci. Většina zahrádkářů přitom sahá zbytečně po chemii

Rajčata patří mezi nejoblíbenější plody léta, a i když nejsou na pěstování nijak náročná, dokáží potrápit i opravdu zkušené zahradníky.
Mezi nejčastější problémy patří houbové choroby. Naštěstí existuje jednoduchý způsob, jak se jich zbavit i bez použití nebezpečných chemických látek. Sáhněte po ekonomičtějším a ekologičtějším řešení a vyzkoušejte tento jednoduchý trik. Projevy nemoci rajčat
Nejrozšířenějším onemocněním těchto rostlin je alternarióza. Jedná se o chorobu způsobenou houbou
Alternaria solani a projevuje se na listech. Poznáte ji podle toho, že se na nich objevují malé hnědé skvrny, které se postupem času zvětšují, až pokryjí celou jejich plochu. Nakonec se houba rozšíří i na plody, na kterých se objeví důlky, rýhy a tmavé skvrny. Pokud se vám podaří nemoc včas odhalit, zvládnete rostliny brzy a snadno zachránit. Jak uzdravit napadená rajčata
Skvěle se k ošetření těchto nemocných plodin hodí extrakt z grapefruitových jadérek. V semenech grapefruitu je ukryto velké množství prospěšných látek,
které velmi účinně bojují proti bakteriím a patogenním mikroorganismům. Stačí jednoduše tuto směs nastříkat na napadené keře a nechat působit. Pro dosažení co nejlepších účinků postup několikrát zopakujte. Zdroj fotografie: Freepik Další způsoby, jak ošetřit rajčata
Extrakt z grepových jadérek velmi snadno nahradíte všudypřítomnými
plevelnými rostlinami. K záchraně nemocných rajčat vám poslouží výtažek z kopřiv. Dokonale si poradí s houbovými chorobami a plísněmi, a přitom rajčatové keře nijak nezatíží. Lze jej používat i jako preventivní postřik a zároveň přírodní výživu pro tyto oblíbené plodiny. Jak předejít nákaze rajčat
Nejčastěji se různé nemoci a choroby rajčat objevují na keřích pěstovaných v zemi, zatímco truhlíková rajčata jsou před nimi většinou uchráněna. Abyste jejich výskytu předešli,
je doporučováno pravidelně odstřihávat spodní výhonky, které by mohly přijít od přímého styku se zemí. V takovém případě jsou mnohem náchylnější k přenosům různých bakterií i hub. Na co si dát při pěstování rajčat pozor
Dalšími důležitými faktory, ovlivňujícím zdraví a vitalitu těchto
rostlin, jsou vhodné životní podmínky. Zajistěte jim proto dostatečné množství světla, tepla, vody a živin. Pravidelně keře kontrolujte a včas reagujte na jejich strádání. Aby mezi nimi mohl proudit vzduch i světlo, přebytečné výhonky zastřihávejte a zbytečně je nepřelévejte. Jedině tak zabráníte vzniku nemocí a vyhnete se i spoustě dalších problémů.
VIDEO Jak na plíseň na rajčatech
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři