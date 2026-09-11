Hradec nechce záplatovat starou arénu a postaví novou. Kmoníček odmítl srovnání s Pardubicemi: Nemusíme být ve všem lepší

9. září 2026 si Aleš Kmoníček stoupl před novináře na předsezonní tiskovce Mountfieldu a řekl větu, která v českém hokeji zní skoro provokativně: „Nemusíme být ve všem lepší než Pardubice.“ Nemluvil o sestavě ani o rozpočtu. Mluvil o aréně. O tom, že Hradec Králové nepotřebuje desetitisícový kolos, ale halu ušitou na míru vlastní návštěvnosti, pro šest, maximálně sedm tisíc diváků. A hlavně novou, ne záplatovanou.
Proč záplatování přestalo dávat smysl
Současná ČPP Aréna s kapacitou 6 890 míst funguje. Jenže funguje tak, jak funguje třicet let stará technika, do které se každé léto lijí miliony. V létě 2026 se zesilovala statika střechy hlavní haly, chystala oprava střechy malé haly, řešila požární bezpečnost, chlazení, šatny, toalety. Každý z těchto zásahů je nutný, aby stadion bezpečně přežil další roky. Žádný z nich ho ale neposune do 21. století.
Už na podzim 2024 město zadalo studii proveditelnosti, která měla odpovědět na jednoduchou otázku: rekonstruovat, nebo stavět od nuly? Závěr, který z ní postupně vyplynul, je jednoznačný: rekonstrukce starého areálu naráží na urbanistické i technické limity a podle primátorky Pavlíny Springerové by spolkla kolem dvou miliard korun. Za podobné peníze lze postavit něco nového. A hlavně: rekonstrukce by znamenala několik sezon v azylu. „Naprosto nepřípustné,“ shrnul Kmoníček.
Kde a kdy: kampus Na Soutoku jako preferovaná lokalita
Město jedná s Univerzitou Hradec Králové o pozemcích v kampusu Na Soutoku. Univerzita tam sama chystá vlastní multifunkční sportovní halu a mluví o partnerském rozvoji území. Nová hokejová aréna by do tohoto konceptu logicky zapadla, i když konkrétní podmínky spolupráce zatím veřejně popsané nejsou.
Springerová na zářijové tiskovce označila za realistický horizont dokončení zhruba sedm let, tedy rok 2033. Zároveň ale přiznala, že příští komunální volební období bude pro projekt klíčové. Politická shoda musí přežít víc než jedno zastupitelstvo. Akcionářská smlouva mezi městem a Mountfieldem platí do konce sezony 2027/2028 a jednání o jejím prodloužení přijde už brzy. To je důležitý institucionální rámec, ale sám o sobě výstavbu arény negarantuje.
Přesný rozpočet novostavby zveřejněn nebyl. Finální finanční model taky ne. Jisté je, že město bude mít podle Kmoníčka „naprosto zásadní slovo“ a že oba akcionáři připouštějí vstup strategického partnera, za podmínky, že hokej i mládežnická akademie zůstanou v Hradci.
Pardubický kontext: reference, ne závod
Pardubice mají vlastní rozběhnutý projekt. Město v květnu 2026 schválilo smluvní dokumentaci k multifunkční hokejové aréně v lokalitě Nová Cihelna: velká aréna, tréninková hala, hotel, parkovací dům, showroom. Stavební řízení běží od února 2026. Je to ambiciózní projekt odpovídající pardubické tradici i kapacitě stávající Enteria areny s 10 194 místy.
Hradec se tím ale nechce nechat vtáhnout do soutěže o kubíky betonu. Kmoníček svou kapacitní úvahu opřel o tvrdá čísla: průměrná návštěvnost Mountfieldu odpovídá hale pro šest až sedm tisíc lidí. Inspirací nejsou Pardubice, ale Jihlava. Vedení klubu i města v červnu 2026 navštívilo Horáckou multifunkční arénu, moderní, přiměřenou, městsky zasazenou stavbu, která řešila podobné dilema jako Hradec.
Pro srovnání, kde by se plánovaná hradecká kapacita řadila v extralize:
|Stadion
|Kapacita
|Pardubice
|10 194
|Vítkovice
|9 763
|Kometa Brno
|7 691
|Liberec
|7 640
|Plzeň
|7 412
|Hradec Králové (současná)
|6 890
|České Budějovice
|6 421
|Litvínov
|5 944
|Karlovy Vary
|5 917
|Olomouc
|5 500
|Třinec
|5 400
Hradec by zůstal ve středu tabulky. Ani na špici, ani na chvostu. Přesně tam, kam podle Kmoníčka patří.
Co se bude dít do roku 2033
Sedm let je dlouhá doba. Do ČPP Arény se bude dál investovat, aby bezpečně sloužila A-týmu, mládeži i veřejnosti. Paralelně poběží projektová příprava novostavby: jednání o pozemcích, architektonická soutěž, zajištění financování, stavební povolení. Každý z těchto kroků může projekt zpomalit. Springerová to ví a říká to nahlas: cílem je vytvořit „nevratný směr“, který přežije volební cykly.
Stará aréna přitom po otevření nové haly nemusí nutně skončit. Oficiální scénář jejího dalšího využití zatím nikdo nezveřejnil, ale právě stavba na jiné lokalitě dává Hradci luxus, který by rekonstrukce neumožnila: plynulý přechod bez jediné sezony v exilu.
Záměr, ne hotová věc
Klubové shrnutí z tiskové konference mluví jasně: „Všechno směřuje k nové hale.“ Ale směřovat a stát jsou dvě různá slovesa. Hradec má studii, preferovanou lokalitu, shodu dvou akcionářů a veřejně artikulovanou vizi. Nemá stavební povolení, hotový rozpočet ani zajištěné financování. Projekt je ve fázi, kdy se rozhoduje o tom, jestli z něj bude skutečná stavba, nebo další z českých hokejových snů, které zůstaly na papíře.
Kmoníčkova věta o Pardubicích přitom není projevem skromnosti. Je to pojistka proti tomu, aby se Hradec nezakousl do projektu, který mu nesedí. Aréna pro sedm tisíc lidí, která je plná, je lepší investice než aréna pro dvanáct tisíc, která zeje prázdnotou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka