Nic podobného tu nebylo a čísla mluví jasně. Lidé v Koreji hromadně opouštějí iPhone kvůli jednomu telefonu od Samsungu

Tím jedním telefonem je Samsung Galaxy Z Fold8. Řada Galaxy Z8 nasbírala v Koreji rekordních 1,44 milionu předobjednávek, nejvíc v celé historii smartphonů Galaxy, a právě standardní Fold8 z toho tvořil přibližně 70 procent. Není to tedy celá skládací řada, co táhne zájem, ale jeden konkrétní model. Podle dat jihokorejské telekomunikační asociace KTOA a analytické firmy Counterpoint Research se tu poprvé sešly tři věci najednou: rekordní předobjednávky, rekordní přenosy čísel a výrazně vyšší podíl lidí přecházejících z iPhonu. Nic takového korejský trh dosud nezažil.
Proč právě Fold8 a proč právě teď
Odpověď neleží v jednom parametru, ale v tom, co Samsung tentokrát změnil najednou. Fold8 má širší zavřený displej v poměru 10:16 místo úzkého 21:9 u Fold7. Otevřený 7,6palcový panel v poměru 4:3 konečně dává smysl pro obsah: video, dokumenty, multitasking. A váží 201 gramů, o 14 gramů méně než předchůdce.
Jenže hardware sám by nestačil. Klíčový posun je v softwaru. One UI 9 přineslo dvě věci, které roky bránily majitelům iPhonů v přechodu na Samsung:
- Přenos dat bez aplikace na iPhonu. Stačí na novém Galaxy naskenovat QR kód iPhonem, potvrdit spojení a vybrat data k přenosu. Žádná instalace Smart Switch na starém telefonu, žádné kabely (i když pro WhatsApp může být samostatný krok stále nutný).
- Quick Share kompatibilní se zařízeními Apple. Fold8 umí sdílet soubory s iPhony i MacBooky podobně jako AirDrop. Na Macu stačí otevřít AirDrop pro všechny na deset minut, na Galaxy zapnout sdílení pro zařízení Apple a soubor letí.
Samsung tím odstranil dvě nejčastější výmluvy, proč zůstat u iPhonu: „Nebudu přenášet data“ a „Nebudu moct sdílet s kamarády na Apple.“ Právě kombinace atraktivního hardwaru a nízké bariéry přechodu vysvětluje, proč se podíl bývalých uživatelů iPhonu mezi přecházejícími zdvojnásobil.
Co čísla říkají a co ne
Je důležité rozlišovat, co je doložené a co už je interpretace. Veřejně známe tři údaje: celkový počet přenosů čísel v srpnu (680 346), celkové předobjednávky řady Z8 v Koreji (1,44 milionu) a relativní zdvojnásobení podílu bývalých uživatelů iPhonu mezi přecházejícími k osmé generaci skládaček. Absolutní počet lidí, kteří přešli z iPhonu konkrétně na Fold8, zveřejněn nebyl.
Podle Seoul Economic Daily trend táhli především mladší kupující: zákazníci ve věku od teenagerů po třicátníky tvořili polovinu všech objednávek řady Z8. To vysvětluje, proč je fenomén tak viditelný na sociálních sítích a v online komunitách.
Zároveň platí, že skládačky globálně v roce 2025 tvořily pouhých 1,6 procenta všech dodaných smartphonů. Nejde tedy o plošný útěk od iPhonu napříč celým trhem, ale o výrazný posun uvnitř prémiového segmentu na domácím trhu Samsungu. Silný moment jednoho modelu v jednom segmentu na jednom trhu. Ale moment, který tu dosud nebyl.
Co to znamená pro Česko
Technicky totéž může fungovat i u nás. Samsung CZ oficiálně potvrzuje, že vylepšený přenos z iOS je dostupný na zařízeních s Androidem 17 a iOS 26.6 i v českém regionu. Quick Share s podporou zařízení Apple běží na Fold8, Fold8 Ultra i Flip8.
A zájem tu je. Samsung pro český trh hlásí rekordní předobjednávky a 70% meziroční růst kombinovaných objednávek Fold8 a Fold8 Ultra oproti Fold7. V rámci Evropy tvořil Fold8 asi 41 procent celkového předobjednávkového mixu. Veřejná čísla od třetích prodejců, jako jsou Alza nebo operátoři, ale chybí, takže nelze potvrdit, zda se i v Česku odehrává stejný přechod z iPhonu jako v Koreji.
Apple se chystá odpovědět
Na 9. září 2026 má Apple naplánovaný event „Surprise and shine“. Counterpoint Research očekává, že Apple představí vlastní skládací telefon, široký knižní formát s důrazem na multitasking a AI. Analytici odhadují, že by Apple mohl v prvním roce zabrat kolem 28 procent globálního skládacího trhu, i když upozorňují na možné počáteční výrobní limity.
Samsung má tedy náskok v měsících, ne v letech. Fold8 ukázal, že skládačka může být reálnou alternativou k iPhonu, ne jen technologickou kuriozitou. Otázka zní, jestli si Samsung tento náskok udrží, až Apple vstoupí na stejné hřiště. Jedno je ale jisté: bariéra přechodu z iPhonu na Galaxy právě spadla na historické minimum a srpnová čísla z Koreje ukazují, že to lidé zaregistrovali.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman