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Pozor na změny jízdních řádů. Jihočeský kraj upraví odjezdy některých spojů

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Jihočeský kraj od pondělí změní odjezdy některých regionálních spojů, především takzvaných školních autobusů. Reaguje tak na připomínky starostů obcí k současným jízdním řádům.
Pozor na změny jízdních řádů. Jihočeský kraj upraví odjezdy některých spojů

Pozor na změny jízdních řádů. Jihočeský kraj upraví odjezdy některých spojů

Zdroj: Veronika Kotmanová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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