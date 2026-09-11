Přehodili byste výhybku? Jakmile začneme morálku počítat jako rovnici, vlastní prospěch se ospravedlňuje snáz

Pět lidí na jedné koleji, jeden člověk na druhé
Nová studie ale ukazuje jinou, mnohem osobnější stránku kalkulace: když začneme sociální rozhodnutí převádět na náklady, výnosy a vlastní zisk, snáz se psychologicky odpoutáme od morálních pravidel a přijmeme etický kompromis. Představte si neovladatelný vlak, který míří k pěti lidem stojícím na kolejích. Vedle vás je výhybka. Pokud ji přehodíte, vlak změní směr, pět lidí přežije, ale na druhé koleji zemře jeden člověk. Neuděláte-li nic, zemře pět.
Trolley problem se stal jedním z nejslavnějších myšlenkových experimentů moderní morální filozofie právě proto, že nutí proti sobě postavit dva způsoby uvažování. Jeden počítá důsledky: jeden mrtvý je méně než pět. Druhý připomíná, že aktivně způsobit něčí smrt může být morálně něco jiného než nezasáhnout.
Nová studie publikovaná v časopise PsyCh Journal tento konkrétní scénář netestovala. Zabývá se však otázkou, která s ním velmi dobře rezonuje: co se s naším morálním úsudkem děje, když si zvykneme kvalitativní lidské hodnoty převádět na něco, co lze srovnávat jako náklady a výnosy?
Výsledek není příliš lichotivý. Kalkulativní způsob uvažování byl spojen s větší ochotou porušit morální pravidla, pokud z toho člověk mohl něco získat.
Když se vztah začne podobat tabulce
Psychologové používají pojem calculative mindset pro tendenci dívat se i na nečíselné sociální situace způsobem, který připomíná ekonomický výpočet. Člověk se snaží jednotlivým možnostem přiřadit hodnotu, porovnávat jejich výnosy a náklady a hledat variantu s nejvýhodnějším výsledkem.
Samo o sobě na tom není nic patologického ani nemorálního. Bez podobného uvažování bychom velmi obtížně plánovali rozpočet, investici, pracovní projekt nebo spotřebu času. Problém může nastat ve chvíli, kdy stejný nástroj začneme automaticky používat také tam, kde do rozhodnutí vstupují loajalita, spravedlnost, čestnost nebo důvěra.
Člověk pak například nemusí přemýšlet primárně nad tím, zda je určité jednání správné. Může si položit jinou otázku: jak velké je riziko, že mě někdo chytí, co za to získám a zda výhoda převáží možné následky.
Morální pravidlo se tím z pevné hranice může stát jednou položkou mezi ostatními.
Tři studie sledovaly peníze, status i nečistou pomoc
Autoři nové práce zkoumali souvislost mezi kalkulativním nastavením mysli, morálním odpoutáním a ochotou přijímat etické kompromisy ve třech studiích. Dvě využívaly dotazníkové metody, třetí měla experimentální charakter.
Účastníci s výraznějším kalkulativním způsobem uvažování častěji připouštěli, že by kvůli penězům nebo společenskému postavení překročili určitou morální hranici. Větší ochotu projevovali také k přijetí výhody, pokud jim ji někdo poskytl neetickým způsobem.
To je zajímavý detail. Morální kompromis totiž nemusí znamenat, že člověk sám podvádí nebo někomu ubližuje. Někdy stačí vědět, že výhoda, která mu spadla do klína, vznikla díky jednání, jež by za jiných okolností odsoudil.
Právě v takové chvíli začíná být psychologické zdůvodnění velmi užitečné. Člověk si může říci, že situaci nezpůsobil, že by nabídku přijal každý, že škoda už stejně vznikla nebo že získaná výhoda nakonec poslouží dobrému účelu.
Morální odpoutání umožní zůstat v našem vlastním příběhu „dobrým člověkem“
Studie ukázala, že významným prostředníkem mezi kalkulativním nastavením a etickým kompromisem je moral disengagement, tedy morální odpoutání.
Tento pojem označuje soubor psychologických mechanismů, které člověku umožní udělat něco odporujícího jeho vlastním morálním standardům, aniž by musel sám sebe začít považovat za špatného člověka. Jednání přejmenujeme, odpovědnost přesuneme jinam, zlehčíme následky nebo sami sobě vysvětlíme, proč v tomto konkrétním případě pravidlo vlastně neplatí.
Kalkulativní rámec tomu může pomáhat, protože odvádí pozornost od vztahové a morální stránky situace. Namísto otázky „je správné to udělat?“ se do popředí dostává „vyplatí se to?“.
Neznamená to, že lidé sedí nad morálními problémy s kalkulačkou. Jde o způsob mentálního rámování. Jakmile začneme různé hodnoty převádět na společnou pomyslnou stupnici, stává se snadnější porovnávat i věci, které běžně považujeme za kvalitativně odlišné.
Trolley problem ukazuje důležitý rozdíl
Právě tady je užitečné vrátit se k vlaku a výhybce. V klasickém trolley problem člověk zpravidla nemá z žádné varianty osobní prospěch. Rozhoduje o výsledku pro cizí lidi a kalkulace „pět je více než jeden“ má utilitaristickou logiku: maximalizovat počet zachráněných životů.
Nová studie řeší jinou situaci. Do kalkulace vstupuje vlastní výhoda.
To je zásadní rozdíl, protože utilitarismus nelze jednoduše zaměnit za sobectví. Člověk může počítat důsledky právě proto, že chce maximalizovat dobro pro ostatní. Calculative mindset zkoumaný v nové práci je problematický především tehdy, když se spojí s příležitostí získat peníze, status nebo jiný osobní benefit a současně usnadní odsunout morální námitky stranou.
Studie tedy nedokazuje, že chladné logické myšlení dělá z člověka horšího člověka. Už vůbec neříká, že matematicky založení nebo racionální lidé jsou méně morální.
Ukazuje užší a zajímavější efekt: způsob, jakým problém mentálně formulujeme, může ovlivnit, kolik prostoru v rozhodování dostanou morální zábrany.
Podobný efekt vědci viděli už dříve
Nová práce navazuje na předchozí experimentální výzkum calculative mindset. Už studie publikovaná v roce 2014 zjistila, že lidé, kteří před sociálním rozhodováním plnili úkol navozující kalkulativní způsob myšlení, následně jednali sobečtěji v Dictator Game a neetičtěji v upravené Ultimatum Game než kontrolní skupiny.
Tehdejší práce zkoumala také možné vysvětlení přes utilitaristické úsudky a oslabení emoční reakce. Novější výzkum posouvá pozornost k moral disengagement a k tomu, jak si člověk může vlastní kompromis psychologicky ospravedlnit.
Dohromady vzniká zajímavý obraz. Čísla nejsou problém. Problém může vzniknout tehdy, když způsob uvažování vhodný pro cenu, efektivitu a výnos přeneseme do situace, v níž jsou některé hodnoty obtížně převoditelné na společnou jednotku.
Kolik například stojí důvěra kolegy? Jaká hodnota odpovídá loajalitě? O kolik musí být finanční nabídka vyšší, aby převážila slib, který jsme někomu dali?
Samotná formulace takových otázek už naznačuje, proč může být některé věci nebezpečné začít počítat.
Studie ale nedává licenci k velkým soudům o lidské morálce
Výsledky mají důležitá omezení. Účastníci byli převážně mladí, vysoce vzdělaní a většinově čínští. Dvě ze tří studií navíc pracují s korelačními dotazníkovými daty, takže samotná souvislost ještě nedokazuje, že kalkulativní myšlení vždy přímo způsobuje neetické chování.
Ani experimentální část z laboratorního prostředí neříká, jak silný bude efekt při skutečném rozhodování o kariéře, penězích nebo lidských vztazích. Reálné situace obsahují reputaci, emoce, sociální normy, dlouhodobé následky a řadu dalších proměnných.
Přesto výzkum otevírá velmi praktickou otázku pro firmy i jednotlivce. Pokud každé rozhodnutí formulujeme výhradně jazykem efektivity, výkonu, návratnosti a měřitelných výsledků, nemusíme pouze získávat větší přesnost. Můžeme zároveň vytlačovat z úvahy hodnoty, které se do tabulky vejdou špatně.
Některé věci možná nechceme převést na jednu stupnici
Trolley problem fascinuje už desítky let mimo jiné proto, že nedovoluje pohodlně uniknout před konfliktem hodnot. Pět životů proti jednomu svádí k jednoduché aritmetice, ale samotné číslo nevyřeší všechny otázky odpovědnosti.
Calculative mindset přidává k tomuto starému problému jiný rozměr. Lidská mysl má mimořádnou schopnost svět zjednodušit, vytvořit společnou metriku a srovnávat podle ní možnosti, které byly původně nesouměřitelné. Je to jedna z našich nejúčinnějších intelektuálních schopností.
Jenže právě ona může vytvořit prostor pro velmi sofistikované sebeospravedlnění.
Nejnebezpečnější morální kompromis totiž nemusí vzniknout ve chvíli, kdy člověk vědomě řekne: „Udělám něco špatného.“ Může vzniknout mnohem nenápadněji, když si problém přepočítá tak dobře, až mu správná odpověď vyjde přesně taková, jakou potřeboval.
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Zdroje: Kód Enigma [1], PsyCh Journal – Why prioritize personal gain over principles? The relationship between calculative mindset, moral disengagement, and ethical compromise, DOI 10.1002/pchj.70120 [2], Wiley / EurekAlert – Does a “calculative mindset” lead to ethical compromise? [3], Organizational Behavior and Human Decision Processes – The social and ethical consequences of a calculative mindset [4]. img ai generated