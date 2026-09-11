Tajemná záře v podzemí! Jihlavská chodba děsí a fascinuje davy

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Tajemná záře v podzemí! Jihlavská chodba děsí a fascinuje davyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Jihlavské podzemí láká turisty na záhadnou světélkující chodbu. Zelenkavá záře na stěnách má překvapivé vysvětlení pocházející z období druhé světové války.
Jihlavské katakomby
Zdroj: FOTO:janina cz from Czech Rep, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
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Web nabízí aktuální články z oblasti moderních technologií, vědy, společnosti i životního stylu. Obsah kombinuje praktické tipy s přehledy trendů a novinek, které ovlivňují každodenní život – od digitálních inovací přes zdraví až po kuriozity ze světa. Články jsou psané srozumitelně a přístupně,...Všechny články tohoto autora →
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