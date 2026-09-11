Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Nápad starý přes 100 let všichni ignorovali, teď z něj vědci postavili baterii budoucnosti. Klíčem jsou protein a lidské kosti

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vědci oživili nikl-železnou baterii, jejíž princip sahá do roku 1899. Díky proteinům inspirovaným stavbou kostí z ní udělali hybrid, který se nabije za sekundy.
Nová technologie, baterie z proteinu, inspirovaná lidskými kostmi

Nová technologie, baterie z proteinu, inspirovaná lidskými kostmi

Zdroj: UCLA
Reklama
Další články z Mobify.cz
Němečtí vědci sundávají drony z nebe pomocí řetězů. Inspirovali se prastarou zbraní jihoamerických lovců
Němečtí vědci sundávají drony z nebe pomocí řetězů. Inspirovali se prastarou zbraní jihoamerických lovců
PS4 Pro ukrývá v nastavení turbo režim, o kterém bohužel neví každý. Zapnete ho jedním kliknutím a hry poběží plynuleji
PS4 Pro ukrývá v nastavení turbo režim, o kterém bohužel neví každý. Zapnete ho jedním kliknutím a hry poběží plynuleji

Sony do PS4 Pro přidala v roce 2017 systémovou funkci Boost Mode. Stačí jedno stisknutí tlačítka X a starší...

Připravte se, telefony i počítače budou ještě dražší. Čína zastavila export klíčové suroviny a výrobci čipů nemají náhradu
Připravte se, telefony i počítače budou ještě dražší. Čína zastavila export klíčové suroviny a výrobci čipů nemají náhradu

Cena specializovaného plynu pro výrobu čipů vyskočila za jediný měsíc o více než 200 %. Zásoby japonských...

Inženýr navrhl IPv8, které má nahradit zastaralé adresy. Odborníci ho strhali a zjistili, že návrh napsal s pomocí AI
Inženýr navrhl IPv8, které má nahradit zastaralé adresy. Odborníci ho strhali a zjistili, že návrh napsal s pomocí AI

James Thain publikoval návrh nového internetového protokolu IPv8. Odborná komunita ho rozcupovala,...

Microsoft prodloužil podporu Windows 10, ale hráčům to nepomůže. Nvidia ukončuje podporu ovladačů už v říjnu 2026
Microsoft prodloužil podporu Windows 10, ale hráčům to nepomůže. Nvidia ukončuje podporu ovladačů už v říjnu 2026

Microsoft sice posunul bezpečnostní krytí Windows 10 do října 2027, jenže Nvidia přestane pro tento systém...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.