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PS4 Pro ukrývá v nastavení turbo režim, o kterém bohužel neví každý. Zapnete ho jedním kliknutím a hry poběží plynuleji

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Sony do PS4 Pro přidala v roce 2017 systémovou funkci Boost Mode. Stačí jedno stisknutí tlačítka X a starší hry mohou běžet výrazně plynuleji.
Sony PlayStation 4, aktivní ovladač

Sony PlayStation 4, aktivní ovladač

Zdroj: Public Domain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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