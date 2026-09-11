PS4 Pro ukrývá v nastavení turbo režim, o kterém bohužel neví každý. Zapnete ho jedním kliknutím a hry poběží plynuleji

Žádný hack, žádný overclock, žádný zásah do hardwaru. Boost Mode je oficiální volba Sony ukrytá v nastavení konzole pod cestou Settings → System → Boost Mode. Přišla s aktualizací firmwaru 4.50 dne 9. března 2017, tedy téměř pět měsíců po uvedení PS4 Pro na trh. A právě to je důvod, proč o ní řada hráčů dodnes neví. Nepřišla s konzolí v krabici, Sony z ní neudělala marketingový tah a schovala ji do podmenu, kde ji člověk najde jen tehdy, když ví, co hledá. Přitom dokáže u vybraných starších titulů stabilizovat snímkovou frekvenci, vyhladit propady a někdy i zkrátit načítání. Jediná podmínka: hra nesmí mít vlastní PS4 Pro patch, tedy nativní optimalizaci od vývojářů.
Co přesně Boost Mode dělá a pro které hry funguje
PS4 Pro disponuje výkonnějším procesorem a grafickým čipem než základní PS4. Hry vydané před 10. listopadem 2016, tedy před příchodem PS4 Pro, o tomto extra výkonu jednoduše „nevědí“. Běží v režimu základní PS4 a nevyužívají rezervu, kterou silnější hardware nabízí. Boost Mode tuto rezervu odemyká na systémové úrovni. Podle vyjádření Sony může vyšší takt CPU zkrátit načítací časy a stabilnější GPU frekvence pomůže udržet plynulejší obraz.
Důležité je slovo „může“. Nejde o univerzální turbo pro celou knihovnu. Efekt se liší titul od titulu, a právě proto Sony funkci komunikovala opatrně jako volitelnou, ne jako garantovanou výhodu.
Konkrétní čísla: kde Boost Mode zabírá nejvíc
Nezávislé testy Digital Foundry a VGTech přinesly měřitelné výsledky u několika populárních her:
- Project Cars – nárůst snímkové frekvence o zhruba 35–38 %, hra častěji držela cílových 60 fps.
- Bloodborne – v náročných pasážích přestala frekvence padat do oblasti kolem 25 fps tak často; rozdíl byl patrný hlavně v lokacích plných nepřátel.
- Batman: Arkham Knight – stabilnějších 30 fps při jízdě Batmobilem, kde základní PS4 pravidelně škytala.
- DOOM – podle testu VGTech až zhruba 30% zlepšení minimálních fps v intenzivních bojových scénách.
- Dark Souls 2 – výrazné uhlazení propadů v problémových oblastech.
- The Witcher 3 – spíše menší přínos, hra už na základní PS4 běžela relativně stabilně.
Vzorec je jasný: čím víc hra na základní PS4 trpěla propady, tím víc jí Boost Mode pomůže. U titulů, které už běžely hladce, rozdíl téměř nepoznáte.
Kdy Boost Mode vypnout a na co si dát pozor
Sony sama upozorňuje na možné „neočekávané chování“ u některých her. Bethesda ve své podpoře přímo doporučuje Boost Mode vypnout, pokud se u starších titulů objeví nízké fps, vizuální anomálie nebo nestabilita. Oficiální seznam problémových her neexistuje, postup je prostý: zapnete, vyzkoušíte, a pokud se něco chová divně, stejnou cestou Settings → System → Boost Mode režim jedním stiskem X zase deaktivujete. Nejde o nic, co by mohlo konzoli poškodit. Riziko je čistě softwarové a vždy vratné.
Zásadní je také neplést si Boost Mode se dvěma dalšími funkcemi PS4 Pro. PS4 Pro patch (označovaný jako „PS4 Pro Enhanced“) je cílená optimalizace od vývojářů, která může přinést vyšší rozlišení, HDR nebo nové grafické režimy. Takových her bylo podle PlayStation Blogu už v listopadu 2017 přes 225. Supersampling Mode, přidaný o rok později firmwarem 5.50, zase řeší ostrost obrazu na Full HD displejích. Boost Mode nedělá ani jedno, soustředí se výhradně na stabilitu a plynulost.
Má Boost Mode smysl ještě v roce 2026?
Pokud stále hrajete na PS4 Pro, rozhodně ano. Je to minutový zásah bez nákladů, bez rizika a s potenciálem reálně zlepšit zážitek u starší knihovny. Kdo ale už přešel na PS5, ten Boost Mode řešit nemusí. Sony tam používá automatický Game Boost, který funguje bez jakéhokoli ručního přepínání a pokrývá drtivou většinu z více než 4 000 zpětně kompatibilních PS4 her.
Pro stávající majitele PS4 Pro je Boost Mode klik, který stojí za kontrolu. Otevřete nastavení, zapnete ho, spustíte oblíbenou starší hru a uvidíte sami. Nejlepší optimalizace je ta, která nic nestojí a zabere pět sekund.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík