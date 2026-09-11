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Se zácpou mohou šetrně pomoci běžné potraviny. V organismu působí jako přírodní projímadlo bez zbytečné zátěže

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Projímadlo pomáhá změkčovat stolici a podporuje funkci střev. Doporučuje se jako léčba a prevence zácpy, která čas od času postihne téměř každého z nás. Ta způsobuje, že k vyměšování dojde méně než třikrát za týden. K tomu se vážou mnohé další problémy a nepříjemnosti. Jak si v tomto případě poradit? Věřte, že ne všechny zdravotní problémy je třeba řešit chemickými přípravky. Proti zácpě můžete bojovat správnou stravou.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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