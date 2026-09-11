Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Vémola tvrdě odpověděl Lele na požadavek 150 tisíc měsíčně. Maminkám na mateřské musí být líto, vzkázal za mečení kozy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Spor bývalých partnerů se v září 2026 přesunul z instagramových stories do roviny právníků a veřejných ultimát. Jádrem není jedna částka, ale dvě zcela odlišné definice toho, co znamená „zajistit děti“.
Vémola tvrdě odpověděl Lele na požadavek 150 tisíc měsíčně. Maminkám na mateřské musí být líto, vzkázal za mečení kozy

Vémola tvrdě odpověděl Lele na požadavek 150 tisíc měsíčně. Maminkám na mateřské musí být líto, vzkázal za mečení kozy

Zdroj: Oktagon MMA
Reklama
Další články z SportyŽivě
Limberský přiznal, že si řidičák koupil, fyzicky u zkoušky nebyl. Gesto s volantem po nehodě nebyl jeho nápad
Limberský přiznal, že si řidičák koupil, fyzicky u zkoušky nebyl. Gesto s volantem po nehodě nebyl jeho nápad
Finové dali Pardubicím tři góly za třetinu a český mistr poprvé v Lize mistrů padl. Tomášek se dočkal premiérového gólu
Finové dali Pardubicím tři góly za třetinu a český mistr poprvé v Lize mistrů padl. Tomášek se dočkal premiérového gólu

Dynamo prohrálo na ledě finské SaiPy 2:3, ačkoli soupeře přestřílelo 40:21 a v závěru dalo neuznaný gól na...

Ledecká si oblékla hokejovou výstroj a napodobila Pastrňáka. Philadelphia Flyers, chcete mě? vzkázala Letcům
Ledecká si oblékla hokejovou výstroj a napodobila Pastrňáka. Philadelphia Flyers, chcete mě? vzkázala Letcům

Česká olympijská šampionka si oblékla dres Philadelphia Flyers, napálila puk z kruhu a po střele sjela na...

Trenér Fenerbahce rezignoval na tiskovce po Lize mistrů, vlastní hráči o tom nevěděli. Prezident klubu to odmítl
Trenér Fenerbahce rezignoval na tiskovce po Lize mistrů, vlastní hráči o tom nevěděli. Prezident klubu to odmítl

Fenerbahçe srovnalo na 1:1 a slavilo gól v Champions League po 18 letech. Pak trenér Kartal na tiskové...

Vzpoura proti nejmocnějšímu muži fotbalu. Francie se přidala k zemím, které nechtějí Infantina v čele FIFA
Vzpoura proti nejmocnějšímu muži fotbalu. Francie se přidala k zemím, které nechtějí Infantina v čele FIFA

Francie 10. září oficiálně stáhla podporu prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi. Evropská opozice sílí,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.