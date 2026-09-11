Vémola tvrdě odpověděl Lele na požadavek 150 tisíc měsíčně. Maminkám na mateřské musí být líto, vzkázal za mečení kozy

7. září prolomil Karlos Vémola měsíce relativního mlčení. V mediálním vyjádření pro Expres popsal, co označil za ultimátum: buď bude platit 150 000 korun měsíčně, nebo Lela odveze děti na Slovensko. O tři dny později přišla protiakce. Ceterová spustila na Instagramu livestream se svými právníky z kanceláře VH Legal Partners, kde požadavek rozložila na 50 000 korun na každé ze tří dětí. Ještě téhož večera Vémola odpověděl ostrým příspěvkem na sociální síti, ve kterém prohlásil, že „maminkám na mateřské musí být líto“, když někdo nedokáže vyžít z padesáti tisíc. Dvě strany, dvě reality, jedno číslo uprostřed.
Co počítá Vémola a co počítá Lela
Klíč k celému sporu leží v tom, co si obě strany pod pojmem „podpora dětí“ představují. Vémola už v červenci 2026 v podcastu OSSCAST veřejně řekl, že na účet pro děti posílá 50 000 korun měsíčně. K tomu ale připočítává dalších zhruba 50 000 korun za Mercedes, který Lela s dětmi používala, a bydlení. V jeho optice tedy rodina dostává podporu přesahující sto tisíc měsíčně, jenže velká část z ní nejsou peníze, které by Ceterová viděla na účtu.
Lela a její právníci mluví o jiném obrázku. Z její strany veřejně zazněly konkrétní nákladové položky:
- nájem přesahující 50 000 korun měsíčně,
- soukromá škola pro nejstarší dceru,
- speciální výživa nejmladšího syna,
- provoz bezpečného auta pro tři malé děti,
- nepravidelnost dosavadních plateb.
Když Vémola říká „sto tisíc“, myslí celkovou hodnotu včetně auta a střechy nad hlavou. Když Lela říká „sto padesát tisíc“, myslí hotovost na chod domácnosti a potřeby tří dětí ve věku přibližně jednoho, čtyř a šesti let. Obě čísla mohou být upřímná, a přesto popisují úplně jinou realitu.
Jak to vidí český zákon a jak to vidí český soud
Průměrné výživné přiznané českými soudy se pohybuje v řádu jednotek tisíc korun měsíčně na dítě. Poslední detailní přehled Ministerstva spravedlnosti uvádí u nově stanoveného výživného zhruba 2 200 korun pro dítě do pěti let a 2 750 korun pro dítě ve věku šest až deset let. Padesát tisíc na jedno dítě je tedy přibližně dvacetinásobek běžného soudního standardu.
Jenže zákon zná i druhou stranu mince. Občanský zákoník v § 915 výslovně stanoví, že životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. U majetného rodiče soud může, a má, zohlednit vyšší standard, včetně tvorby úspor pro dítě. Srovnání s průměrem tedy není strop, ale výchozí bod. Rozhodující jsou příjmy, majetek a skutečné potřeby konkrétních dětí.
Vémola sám v červnu 2026 veřejně uvedl, že mu probíhající trestní kauza bere asi milion korun měsíčně na příjmech. To naznačuje vysokou příjmovou hladinu, ale přesná aktuální čísla veřejně doložená nejsou. Bez daňových přiznání a detailního rozpisu nákladů na děti nelze říct, jestli je 150 tisíc přiměřených, nebo přestřelených. Může být obojí.
Válka, která eskalovala po krocích
Současný stav nevznikl přes noc. Časová osa ukazuje postupné vyhrocení, kde každý měsíc přidal novou vrstvu konfliktu:
- Duben 2026 – veřejné oznámení rozchodu.
- Červenec 2026 – Vémola otevřeně mluví o financích a Mercedesu v podcastu.
- Srpen 2026 – odtah auta s dětskými věcmi, Lela tvrdí nepravidelné platby. V komentářích pod články převažuje podle reportu webu Super podpora pro Ceterovou.
- 7. září 2026 – Vémola popisuje údajné ultimátum 150 tisíc, nebo odchod na Slovensko.
- 10. září 2026 – Lela streamuje s právníky, Vémola reaguje ostrým příspěvkem.
Hrozba odchodem na Slovensko má v tomto příběhu specifickou váhu. Vémola má od ledna 2026 kvůli probíhající kauze omezené cestování do zahraničí. Případné vídání dětí za hranicemi by pro něj bylo výrazně komplikovanější. On sám proto čte požadavek nejen jako finanční tlak, ale i jako geografický nátlak.
Kde je to teď a kam to směřuje
Ve veřejně dostupných zdrojích zatím není doloženo, že by kterákoli strana podala návrh k soudu. Doložená je komunikace právních zástupců a osobní schůzka mezi stranami. Pokud se nedohodnou, může kterýkoli z rodičů podat návrh na určení výživného, a u rozchodu s nezletilými dětmi soud o poměrech dětí rozhoduje tak jako tak.
Obě strany už média aktivně používají jako vyjednávací nástroj. Vémola tvrdí, že promluvil, protože veřejnost dostávala jednostranný obraz. Lela říká, že mlčela na radu právníků a promluvila až ve chvíli, kdy chtěla věci vysvětlit. Veřejná vyjádření obou se přitom mohou procesně vrátit: kdo co nabízel, jak popisoval své možnosti, jak vykresloval potřeby dětí. Soud ale nerozhoduje podle toho, kdo byl hlasitější na Instagramu. Rozhoduje podle důkazů o příjmech, majetku a skutečných potřebách tří dětí, kterým je jedno, kolik lajků má příspěvek jejich táty.
Celý spor nakonec nestojí na otázce, jestli je 150 tisíc moc, nebo málo. Stojí na tom, že jeden rodič počítá Mercedes a druhý počítá plínky, a dokud se neshodnou na tom, co všechno patří do sloupce „péče o děti“, žádné číslo nebude dost.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta