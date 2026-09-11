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Olomoucký kraj má přes 400 brownfieldů

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Olomoucký kraj se potýká se stovkami nevyužitých a zanedbaných areálů. Podle Regionální inovační strategie, kterou krajské zastupitelstvo projednávalo 21. září, bylo loni na území…
brownfield

brownfield

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