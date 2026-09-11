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John Wick: Tajemné vzkazy ve filmu, natáčení v horečkách a psí hromádky na trávníku produkci stály pět tisíc dolarů

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Akční snímek John Wick s Keanu Reevesem skrývá mnoho překvapení. Natáčení provázela vysoká horečka, děsivá zranění i velmi drahé počítačové úpravy scén.
John Wick

John Wick

Zdroj: FOTO:© Lionsgate, distr. TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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