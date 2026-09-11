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Rodáci z Vysočiny: Pavel Landovský, major Terazky, by dnes slavil 90. narozeniny

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Svatba jako řemen, Černí baroni, Vratné lahve. To je jen malá část filmů, v nichž se objevil osobitý herec Pavel Landovský. Tento dramatik, disident a signatář Charty 77, zároveň rodák z Havlíčkova Brodu, by dnes oslavil své 90. narozeniny.
Rodáci z Vysočiny: Pavel Landovský, major Terazky, by dnes slavil 90. narozeniny

Rodáci z Vysočiny: Pavel Landovský, major Terazky, by dnes slavil 90. narozeniny

Zdroj: osobnosti.cz, pametnimista.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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