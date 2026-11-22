Když Janu Kratochvílovi přišla pozvánka do amerického programu International Visitor Leadership Program (IVLP), příliš jí nevěřil. Zprávu považoval za spam. Brzy ale zjistil, že jde o skutečné pozvání od americké vlády. Trenér české reprezentace do 21 let v MMA a zakladatel Gladiators Gymu ve Veselí nad Lužnicí tak na podzim vyrazil na třítýdenní cestu po Spojených státech, která mu nabídla zkušenosti i kontakty, o jakých se mu dříve nesnilo.
„Velmi si vážím toho, že jsem dostal příležitost reprezentovat Českou republiku a české bojové sporty na takové mezinárodní úrovni,“ říká Jan Kratochvíl.
Čtyři města, světové sportovní legendy
Od 26. září do 17. října navštívil Washington, Miami, Pittsburgh a Las Vegas. Program spojoval sport, diplomacii, byznys, technologie i poznávání americké společnosti. V Miami zavítal do legendárního 5th Street Gymu, spojeného se jmény trenéra Angela Dundeeho a boxerské ikony Muhammada Aliho.
V Pittsburghu poznával fungování sportovních klubů a navštívil utkání NHL domácích Penguins. Závěr cesty patřil Las Vegas, kde nahlédl do zákulisí UFC Performance Institute, UFC APEX i obřího Allegiant Stadium.
Největší zážitky ale přinesla také osobní setkání. Kratochvíl si podal ruku s neporaženým boxerským šampionem Floydem Mayweatherem. Mluvil rovněž s legendárním promotérem Bobem Arumem, rozhodčím Joem Cortezem nebo manažerem MMA Malkim Kawou.
„Nešlo jen o návštěvy sportovišť. Setkávali jsme se s trenéry, představiteli federací, promotéry, manažery, sportovci i lidmi, kteří se podílejí na organizaci velkých sportovních událostí. Právě možnost osobně poznat tolik zajímavých lidí z různých částí světa byla jednou z největších hodnot celého programu,“ popisuje trenér.
Sport v Americe funguje jinak
Zásadní rozdíly mezi českým a americkým sportovním prostředím ho zaujaly také po ekonomické stránce. Zatímco české kluby často spoléhají na veřejné dotace, v USA hraje výraznou roli soukromý sektor, sponzoři a komerční projekty.
„Nejvíce mě překvapilo, jak komplexně Američané přistupují ke sportu. U nás se často soustředíme především na trénink, přípravu sportovců a samotné výsledky. V USA je ale sport mnohem širší systém, ve kterém hrají důležitou roli také marketing, média, ekonomika, technologie, vzdělávání, bezpečnost a cestovní ruch,“ říká Jan Kratochvíl.
Zaujala ho také úroveň univerzitního sportu, kvalitní zázemí, regenerace i zdravotní péče. Sportovní stipendia navíc mladým lidem otevírají cestu ke vzdělání a profesionální kariéře.
Kontakty chce přivézt i do Česka
Zkušenosti si nechce nechat pouze pro sebe. Během programu poznal zástupce bojových sportů z více než čtyřiceti zemí světa. Nové kontakty chce využít k pořádání mezinárodních kempů, seminářů a školení v Česku nebo k pomoci mladým sportovcům při navazování spolupráce se zahraničními kluby.
„Nechtěl bych, aby celá tato zkušenost skončila jen u hezkých vzpomínek a fotografií. Největší hodnotu pro mě mají nové kontakty a možnosti, které z nich mohou vzniknout,“ zdůrazňuje.
Věří, že zahraniční zkušenosti mohou pomoci nejen jeho Gladiators Gymu ve Veselí nad Lužnicí, ale také české reprezentaci a celému MMA.
„Česká republika má kvalitní sportovce i trenéry, jen je potřeba vytvářet další příležitosti a otevírat jim dveře do zahraničí,“ dodává.
Z e-mailu, který zpočátku považoval za obyčejný spam, se tak zrodila cesta za oceán, která mu přinesla splněný sportovní sen i příležitost posunout české bojové sporty dál.