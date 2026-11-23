České Budějovice mají nové vedení. Zástupci všech pěti politických subjektů dnes ráno před ustavujícím zasedáním zastupitelstva stvrdili podpisem koaliční smlouvu. Skončilo tak šest týdnů vyjednávání, během kterých strany hledaly společnou programovou shodu i podobu budoucí spolupráce.
Nový primátor Tomáš Chovanec (HOPB) hodnotí průběh povolebních jednání pozitivně. Podle něj měla jasnou strukturu a probíhala v několika kolech. Nejprve se strany zabývaly výsledky voleb, následně programovými prioritami a závěrečná fáze patřila dohodě o společném fungování.
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„Všechna jednání byla férová a transparentní. V posledním kole už jsme si v podstatě potvrzovali, že budeme schopni spolu dál kooperovat,“ popsal Chovanec.
Dobré pocity má také z výsledného složení vedení města a rozdělení jednotlivých gescí. Za důležité považuje především to, aby náměstci spolupracovali napříč svými kompetencemi a nevěnovali se pouze svěřeným oblastem.
„Složení i rozdělení gescí je pro mě velmi dobrým a kvalitním základem pro to, abychom mohli fungovat v koalici jako tým. Na spoustě věcí chceme spolupracovat napříč gescemi a napříč celým vedením,“ uvedl.
Drobné investice v jednotlivých čtvrtích
Jedním z nástrojů, který chce nové vedení využívat, bude projektové řízení. To má pomoci zejména u záměrů, které zasahují do více oblastí správy města. Koalice zároveň neplánuje automaticky rušit projekty připravené předchozím vedením.
„Nepřicházíme jako koalice, která by teď přišla a hned druhý den vyvěsila projekty, které bude rušit. Chceme na tu práci navázat a pokračovat v ní tak, aby v Budějovicích vznikly věci, které jsou tady dlouhodobě plánované a připravované,“ zdůraznil Chovanec.
Nové vedení si ale uvědomuje také napjatou rozpočtovou situaci. Město se v minulém roce zadlužilo a další rozsáhlé investice by mohly znamenat potřebu nových úvěrů. Vedle velkých projektů proto chce koalice věnovat pozornost také menším úpravám městského prostředí.
„Když to zjednoduším, jsou to malé věci v jednotlivých čtvrtích, které nejsou investičně tak náročné, ale mají velký význam pro kvalitu života,“ vysvětlil Chovanec. Jako příklad zmínil také dlouhodobě opomíjenou ulici Budovcova, jejíž úpravou by se město podle něj mělo zabývat.
Zároveň ale město čekají také již rozběhnuté investice. Chovanec připomněl například připravovanou přestavbu Senovážného náměstí. Významnou kapitolou příštích let budou také přípravy na rok 2028, kdy se České Budějovice stanou Evropským hlavním městem kultury. Podle Chovance chce koalice udělat maximum pro to, aby město prestižní titul zvládlo se ctí.
Nového primátora doplní pět náměstků
Prvním, statutárním náměstkem primátora se stal Viktor Lavička (ANO). HOPB/STAN bude mít ve vedení města další dva náměstky, Petra Vodrážku a Iva Moravce. Piráty bude zastupovat Pavla Heyduková a uskupení Společně pro Budějovice Ondřej Talíř.
Kromě toho bude mít město také uvolněného radního. Tuto funkci obsadí Erik Ferchenbauer (Piráti), který se bude věnovat majetku města, cestovnímu ruchu a bydlení. Nová koalice tak počítá se sedmi plně placenými funkcemi ve vedení města.
Vítěz voleb skončil v opozici
Nová koalice má v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu 26 hlasů. V opozici naopak skončilo hnutí Naše Česko vedené jihočeským hejtmanem Martinem Kubou, které komunální volby vyhrálo a získalo 15 mandátů. Opoziční lavice obsadí také ODS.
České Budějovice patřily mezi poslední krajská města, která po komunálních volbách ještě neměla zvolené nové vedení. Dnešním podpisem koaliční smlouvy a ustavujícím zasedáním zastupitelstva se tak uzavřela povolební vyjednávání a město začíná nové volební období.