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Křupavé zelňáky se slaninou jsou hotové raz dva a chutnají skvěle ještě teplé

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Zelňáky mám spojené hlavně s kuchyní, kde to vonělo cibulí, kmínem a pečeným těstem už od dveří. Tyhle malé křupavé zelňáčky jsou o něco praktičtější než velké placky do ruky: dobře se přenášejí, hodí se na večeři, na cestu i k polévce a hlavně se dají jíst i studené bez toho, aby člověk trpěl.
Fotografie k zelňákům

Fotografie k zelňákům

Zdroj: Foto: Romana Rubášová, Nenápadné, ale návykové: Křupavé zelňáky ze zelí a slaniny zvládnete raz dva
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 09:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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