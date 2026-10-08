Křupavé zelňáky se slaninou jsou hotové raz dva a chutnají skvěle ještě teplé

mám spojené hlavně s kuchyní, kde byla už od prahu cítit cibule, kmín a horké těsto z trouby. Tyhle menší Zelňáky křupavé zelňáčky jsou oproti velkým plackám praktičtější do ruky i do krabičky. Hodí se na cestu, k misce , k polévky rychlé večeři a celkem bez řečí zmizí i studené.
Na zelňácích je sympatické, že skoro každá rodina je dělá trochu jinak. V jednom kraji se pečou, jinde končí na pánvi, někdo do těsta přidává
brambory, někdo si vystačí s moukou, zelím a sádlem. Tahle verze je postavená na křehkém těstě a náplni z , slaniny a kysaného zelí smetany. Výsledek tak připomíná spíš malé slané pečivo než velkou hospodskou placku. Za mě dobrý směr, hlavně když se mají podávat i druhý den. Recept na křupavé zelňáčky z křehkého těsta
Doba přípravy: 1 hodina 15 minut + chlazení těsta alespoň 30 minut Co potřebujeme
Křehké těsto: 300 g hladké mouky 125 g studeného másla 1 ks vejce 1/2 lžičky soli 1 lžíce zakysané smetany 1 ks vejce na potření podle potřeby kmín a sůl na posypání
Náplň: 450 g dobře vymačkaného kysaného zelí 60 g slaniny nakrájené na kostičky 1 lžíce oleje 1 ks malé cibule 1 lžička drceného kmínu 3 ks vajec 100 g kysané smetany podle chuti sůl a pepř Postup přípravy křupavých zelňáků se zelím a slaninou
1. Z
mouky, studeného másla, vejce, soli a zakysané smetany rychle zpracujte hladké těsto. Udělejte z něj kouli, zabalte ji do fólie a dejte nejméně na 30 minut do lednice.
2.
Kysané zelí důkladně vymačkejte a nahrubo překrájejte. Vynechat se to nevyplatí. Dlouhé prameny zelí se v malých taštičkách zaseknou přesně ve chvíli, kdy už člověk chce mít plech hotový. Foto: Romana Rubášová, Nenápadné, ale návykové: Křupavé zelňáky ze zelí a slaniny zvládnete raz dva
3. Na pánvi rozehřejte
olej, krátce na něm opečte slaninu a na tuku potom nechte zesklovatět cibuli. Přisypte zelí a kmín. Zhruba 5 minut duste na otevřené pánvi, aby směs přišla o co nejvíc vlhkosti.
4. Hotovou náplň nechte vychladnout. V misce prošlehejte
vejce se smetanou, osolte, opepřete a vmíchejte do připraveného zelí. Troubu předehřejte na 180 °
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5. Těsto rozválejte na lehce pomoučené pracovní ploše asi na 3 mm a vykrajujte z něj kolečka.
6. Na každé kolečko dejte trochu
zelné náplně, přeložte ho nebo uzavřete do malého balíčku a okraje jemně přimáčkněte. Dlaní je můžete lehce zploštit, budou na plechu stabilnější a nebudou se překlápět. Pak je přeneste na plech s pečicím papírem.
7. Zelňáčky potřete
rozšlehaným vejcem, posypte kmínem a špetkou soli. Pečte přibližně 20 až 25 minut, až budou zlaté.
TIP: Kdo chce výraznější chuť, může do náplně přidat ještě jeden malý stroužek česneku. Nepřeháněla bych to ale. Zelí se slaninou má samo o sobě dost síly. Co se dá upravit a na co se lidé ptají nejčastěji Jde to bez slaniny?
Jde. Náplň bude lehčí, o něco kyselejší, ale pořád použitelná. V takové verzi bych přidala trochu víc cibule nebo malou lžičku sádla, aby nepůsobila chuťově prázdně.
Může se do zelňáků přidat brambora?
Ano, klidně. V některých krajových verzích se brambory používají běžně, je to vidět i v dalších obměnách receptu. Jen je dobré počítat s tím, že těsto nebo náplň budou hutnější a křehkost nebude tak výrazná.
Proč jsou zelňáky někdy rozmočené?
Nejčastěji za to může
mokré zelí. Pořádně vymačkat, podusit, nechat odpařit. Tady se spěchání většinou vrátí. Pečené, nebo smažené?
Obě varianty mají tradici a obě mají svoje lidi. Pečené zelňáčky jsou praktičtější, méně mastné a dobře se berou s sebou. Smažené jsou výraznější, těžší a působí víc hospodsky. Rozhoduje chuť, nálada a taky ochota potom větrat kuchyň.
Jak je skladovat?
Po vychladnutí vydrží v lednici zhruba 2 dny. Nejlepší jsou krátce prohřáté v troubě. Mikrovlnka sice pomůže rychle, jenže z nich udělá měkčí kousky a křupavost se ztratí.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Romana Rubášová