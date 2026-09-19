Zelňáky z pánve: Rychlé a křupavé placičky ze svěžího zelí a bez masa

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Zelňáky z pánve: Rychlé a křupavé placičky ze svěžího zelí a bez masaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Zelňáky mám ráda hlavně ve dnech, kdy doma není nic moc plánovaného, ale hlad se hlásí docela hlasitě. Z pár vajec, mouky a půlky hlávky zelí uděláte smažené placky, které jsou levné, syté a překvapivě dobré i bez masa.
Fotografie k zelňákům
Zdroj: Foto: Cooky.cz, Zelňáky nejsou jen nouzovka z pánve: Křupavé placičky ze zelí, po kterých se jen zapráší
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- Domácí paštika z kachních jater, bůčku a krkovičky: Jemná, poctivá, masová a lepší než kupovaná
- Cuketa v moučníku: Právě díky ní je tahle cuketová buchta velice jemná a dlouho vláčná
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