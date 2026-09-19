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Zelňáky z pánve: Rychlé a křupavé placičky ze svěžího zelí a bez masa

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Zelňáky mám ráda hlavně ve dnech, kdy doma není nic moc plánovaného, ale hlad se hlásí docela hlasitě. Z pár vajec, mouky a půlky hlávky zelí uděláte smažené placky, které jsou levné, syté a překvapivě dobré i bez masa.
Fotografie k zelňákům

Fotografie k zelňákům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Zelňáky nejsou jen nouzovka z pánve: Křupavé placičky ze zelí, po kterých se jen zapráší
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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