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Krásný listopadový den v ZOO

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Tento týden jsem byla se seniorským klubem v zoologické zahradě v Troji. Za krásného slunného podzimního dne jsme pohodovým tempem procházely dle dobře viditelných ukazatelů zahradou.
Krásný listopadový den v ZOO

Krásný listopadový den v ZOO

Zdroj: IMG20261105114312.jpeg
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 07:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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