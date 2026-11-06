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Horoskop na dnešní den: pátek 6. listopadu 2026

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Pátek přeje lidem. Měsíc je celý den ve Vahách, a tak se do popředí dostávají vztahy, společnost, dohody, slušnost a schopnost vidět věc také očima druhého člověka.
Horoskop na dnešní den: pátek 6. listopadu 2026

Horoskop na dnešní den: pátek 6. listopadu 2026

Zdroj: horoskop
Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 06.11.2026 04:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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