Krakonoš, Popelka i Anděl Páně! Česká televize odhalila vánoční program

Hlavním titulem Štědrého večera na ČT1 bude premiéra pohádky Krakonoš a básník. Foto z tiskovky České televize k vánočnímu programu Foto z pohádky Krakonoš a básník. Předvánoční období tradičně zahájí Adventní koncerty České televize, které již 36. rokem propojí hudbu s pomocí potřebným. Foto z tiskovky České televize k vánočnímu programu Foto z tiskovky České televize k vánočnímu programu Film Anežka Česká Foto z pohádky Krakonoš a básník. Foto z tiskovky České televize k vánočnímu programu Foto z tiskovky České televize k vánočnímu programu Foto z tiskovky České televize k vánočnímu programu Česká televize zařadí pohádky pro neslyšící a na Štědrý den uvede novou pohádku v českém znakovém jazyce Poslední sudička. Na obrazovky České televize se vrátí také Tři oříšky pro Popelku s Libuší Šafránkovou.
Česká televize připravuje na letošní Vánoce program, který propojí generace prostřednictvím pohádek, hudby, silných lidských příběhů i duchovních pořadů. Chybět nebudou nové premiéry, dobročinné projekty ani tradiční sváteční klasika. Advent ve znamení solidarity a historie
Předvánoční období zahájí již 36. ročník Adventních koncertů České televize, které propojí hudbu s pomocí potřebným. Program doplní dvoudílné drama Anežka o životě svaté Anežky České. Štědrý večer patří pohádkám
Hlavním titulem Štědrého večera na ČT1 bude premiéra pohádky Krakonoš a básník , navazující na úspěšné Krakonošovo tajemství . Diváci se mohou těšit také na pohádky Anděl Páně , Anděl Páně 2 , Tři oříšky pro Popelku či Nesmrtelná teta a na filmy Pelíšky a Tenkrát na západě . Pro neslyšící diváky je připravena nová pohádka v českém znakovém jazyce Poslední sudička . Vánoce s hudbou i duchovním programem
Sváteční vysílání nabídne premiérové koncerty Jitky Zelenkové a Moniky Absolonové, Vánoční koncert ze Senátu i Swingové Vánoce s Adamem Plachetkou . Duchovní část programu doplní tradiční přenos bohoslužby a další pořady věnované vánočním tradicím. Na přelomu roku ČT art uvede koncert Depeche Mode M a Nový rok 2027 zahájí koncert České filharmonie. Sportovní i dětské Vánoce
ČT sport nabídne přenosy světových pohárů v lyžování, snowboardingu a biatlonu i mistrovství světa hokejistů do 20 let. Dětský kanál ČT uvede premiéry Vánoce Offline , Andělino vánoční přání a Mlsné medvědí příběhy: Vzhůru na pól! . Na Štědrý den přidá animované pohádky Borovička a jeho velká vánoční cesta a Severní pohádka . Chybět nebude ani Česká mše vánoční. To nejlepší z roku 2026 a silvestrovská zábava iVysílání nabídne výběr oblíbených pořadů letošního roku, například seriály Docent , Místo zločinu Zlín a Ratolesti , zahraniční krimi i kultovní Červený trpaslík . Rok 2026 připomene také rekapitulace Všechno, co se stalo v roce 2026 .
Silvestrovský večer zpestří pořady Výborná SHOW , Zázraky přírody , Hana Zagorová: Biograf Hanka a Všechnopárty . Na Nový rok uvede ČT1 film Neporazitelní .
Česká televize tak nabídne Vánoce plné pohádek, hudby, sportu i tradic a zároveň vytvoří prostor pro společné chvíle, solidaritu a sváteční zastavení. Zdroj: Česká televize