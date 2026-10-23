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Monika Absolonová přiznala úzkosti před padesátkou: Měla strach, že v životě něco propásla!

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Zpěvačka Monika Absolonová (50) má za sebou pořádně nabitý říjen. Velkolepá oslava kulatých narozenin, vyprodaný koncert v O2 universu i přípravy na Českého slavíka. Přestože dnes září štěstím, v exkluzivním rozhovoru pro Aplausin.cz přiznala, že ještě před několika měsíci prožívala úzkostné období. Dokonce ji přepadaly myšlenky, že už v životě nestihne všechno, co si přála.
Zpěvačka Monika Absolonová.

Zpěvačka Monika Absolonová.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 08:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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