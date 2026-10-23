Monika Absolonová přiznala úzkosti před padesátkou: Měla strach, že v životě něco propásla!

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Zpěvačka Monika Absolonová (50) má za sebou pořádně nabitý říjen. Velkolepá oslava kulatých narozenin, vyprodaný koncert v O2 universu i přípravy na Českého slavíka. Přestože dnes září štěstím, v exkluzivním rozhovoru pro Aplausin.cz přiznala, že ještě před několika měsíci prožívala úzkostné období. Dokonce ji přepadaly myšlenky, že už v životě nestihne všechno, co si přála. Strach z padesátky a nepříjemné myšlenky
Ačkoliv Monika Absolonová působí jako žena, která má energie na rozdávání, blížící se životní jubileum jí pořádně zamávalo s psychikou. „Já jsem asi půl roku před těmi mými kulatými narozeninami měla takovou jako úzkost z toho a vlastně jsem měla pocit, že nějaké konečnosti, že jsem spoustu věcí v životě propásla,“ svěřila se zpěvačka, která dnes naštěstí mluví úplně jinak. „Teď se cítím bezvadně a užila jsem si to moc,“ dodala s úsměvem. Obrovský stres! Bála se, že koncert nezvládne
Další velkou zkouškou byl její narozeninový koncert v pražském O2 universu, který se podařilo vyprodat dlouho dopředu. Na přípravách spolupracovala s moderátorem Liborem Boučkem a rozhodla se, že fanouškům předvede něco, co od ní možná ani nečekali. Během vystoupení totiž chtěla nejen zpívat, ale také pořádně tančit. „Já jsem si určila, že budu tančit v sedmi písních, což je dost. Já jsem se prostě bála, že to nedám,“ přiznala otevřeně. Nakonec ale všechny choreografie zvládla bez jediné chyby. „Pro mě nad očekávání, žádnou tu choreografii jsem nepokazila,“ pochlubila se. O2 arena? Absolonová má jasno!
Po úspěchu vyprodaného koncertu by se nabízela další velká meta v podobě pražské O2 areny. Jenže zpěvačka překvapila jednoznačnou odpovědí. „Určitě ne,“ prohlásila bez váhání. Důvodem je především její potřeba blízkého kontaktu s publikem. Přiznala také, že má problémy se zrakem, a to i přesto, že nosí kontaktní čočky. „O2 arena je tak ohromný prostor, že vy neobsáhnete ty lidi. A Universum je přesně jako ten strop, kdy já jsem ještě schopná vnímat, že tam ti lidé jsou,“ vysvětlila. Tři Slavíci doma stačí! Další vítězství neřeší
Blížící se předávání cen Český slavík nechává Moniku překvapivě chladnou. Přestože už má doma tři prestižní ocenění, další vítězství rozhodně nebere jako životní nutnost. Dokonce zatím ani netuší, jakou róbu případně oblékne. O její vzhled se tradičně starají Filip Vaněk a Zuzana Straková. „Ani nevím, jestli jsem v té první šestici. Pokud budu, tak si tam strašně ráda půjdu sednout a nechystám se nic obhajovat,“ prozradila. A přidala i milé vysvětlení, proč už má její rodina ocenění dostatek. „Mám dva syny, každý má jednoho a já třetího, takže i kdyby žádný nepřišel, tak to vůbec nevadí,“ uzavřela zpěvačka s nadhledem. Zdroj: Aplausin.cz