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Krabičky proti primátorce: Strážníci mají údaje k možným pachatelům

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Případ papírových krabiček s kritikou vedení Hradce se posunul. Městská policie má podle své mluvčí údaje vedoucí k možným pachatelům přestupku a předala je správnímu orgánu. Redakci se zároveň ozval čtenář, který měl jejich rozhazování vidět v Malšově Lhotě.
Krabičky proti primátorce: Strážníci mají údaje k možným pachatelům

Krabičky proti primátorce: Strážníci mají údaje k možným pachatelům

Zdroj: Pavlína Springerová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 15:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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