Atmane ztratil nervy a raketa letěla směrem k divákům. Rozhodčí ho nevyloučil, Francouz pak zápas sám vzdalPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Atmane ztratil nervy a raketa letěla směrem k divákům. Rozhodčí ho nevyloučil, Francouz pak zápas sám vzdal
Článek byl publikován 08.10.2026 10:30
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