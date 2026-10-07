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Hřiště pro děti i sportoviště. Hradec nechává lidi rozdělit deset milionů

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Nové dětské hřiště, oprava sportovní plochy v Malšovicích nebo mimo jiných nápadů i rozšíření hřiště na Slezském Předměstí. Obyvatelé, studenti i lidé pracující v Hradci Králové teď mohou rozhodnout, které nápady dostanou peníze z participativního rozpočtu Pro(buď) Hradec. Hlasuje se do konce října.
Hřiště pro děti i sportoviště. Hradec nechává lidi rozdělit deset milionů

Hřiště pro děti i sportoviště. Hradec nechává lidi rozdělit deset milionů

Zdroj: Hanka Poskočilová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 14:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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