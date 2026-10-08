Martin Chodúr odhalil svou novinku: Tajemný klip z planetária ukrývá nečekaný příběh

Martin Chodúr se synem Martinem a partnerkou Ivonou Videoklip k písni „V noci na středu“ měl premiéru v úterý 6. října v 19 hodin na YouTube. Novou píseň mohou posluchači slyšet také naživo v rámci probíhajícího Klubového turné 2026. Martin Chodúr je známý zpěvák Martin Chodúr
Zpěvák a skladatel Martin Chodúr představil nový videoklip k písni V noci na středu. Inspiraci k napsání písně našel v zájmu svého syna o noční nebe. Novinka je prvním singlem z připravovaného alba Radši jo a podle Chodúra v sobě spojuje intimní příběh, dětský úžas i pořádnou dávku energie.
„V noci na středu je o tom, že svět má pořád co nabídnout, i když nám někdy připadá prázdný a bez kouzla. V písni ten pocit promění syn ův pohled na nebe. Je to pro mě připomenutí, abychom nepřestávali žasnout a toužit. Původně jsem píseň napsal u klavíru jako pomalou, intimní baladu. Pak mě napadlo zazpívat refr é n o oktávu výš a dostala úplně jinou energii. Ke klipu jsem přizval Dominika Seppa, jehož práce mě oslovila už při spolupráci s projektem Story na písni Mění se čas ,“ říká Martin Chodúr.
Klip vznikl v unikátních prostorách Planetária Ostrava a režie se ujal slovenský filmař Dominik Sepp, který hudbu propojil s fascinujícím světem vesmíru.
„Píseň V noci na středu v sobě nese dva svě ty – jeden vě deck ý a objevitelský, druhý velmi osobní až básnický. Když mě Martin oslovil ke spolupráci, hned jsem zač al p řemýšlet, jak tyto dva světy obrazově propojit v jeden funkční celek.
V přípravn é fázi mi s vizuální estetikou výrazně pomohla manželka Lenka i sám Martin. Už bě hem úvodních telefonátů jsme se dobře naladili. S malým štábem jsme pak vyrazili do Planetária Ostrava. Snažili jsme se propojit vystoupení kapely s technicky jedinečným prostorem sf é rick é ho kina, a přitom zachovat poetiku a intimitu Martinova uvažování. Obraz kreativně doplňuje tak é ruční písmo Martina Chodú ra. Nakolik se nám toto snažení podařilo, už posoudí div á ci, “ říká režis é r videoklipu Dominik Sepp
V noci na středu navazuje na dosavadní autorskou tvorbu Martina Chodúra a otevírá dal ší kapitolu jeho připravovan é ho alba. Jeho posledním autorským albem je Tis íc a jedna noc z roku 2021. V roce 2023 vydal singl Mění se čas ve spolupráci se slovenským projektem Story a jeho lídrem, skladatelem a baskytaristou Marianem Zimou. Následovala píseň Dobré časy , na níž spolupracoval se slovenským hudebním skladatelem Martinem Kráľem. V září 2025 představil dva singly z projektu Latino Nuevo – „Láska tě spoutá“ a „ Adagio “ .
Novou píseň mohou posluchači slyšet tak é naživo v rámci probíhajícího Klubov é ho turn é 2026. Martin Chodúr se svou kapelou zahájil podzimní koncertní s é rii v Nitře a Nov é m Mestě nad Váhom. Na programu zbývají koncerty v Brně, Trenčíně, Ostravě a Pre šově
Sou částí klubov é ho programu jsou znám é autorsk é písně i nov é skladby z připravovan é ho alba s pracovním názvem Radši jo , jehož vydání se pl ánuje na jaro 2027. Martin Chodúr se na koncertech představuje tak é jako instrumentalista – hraje na kytaru a klarinet. Někter é starší písně navíc zaznívají v nových aranžích. Martin Chodúr – Klubov é turn é 2026 9. 10. 2026 | 20:00 | Metro Music Bar, Brno 10. 10. 2026 | 19:00 | Piano Club, Trenčín 23. 10. 2026 | 19:00 | Klub Parník, Ostrava 29. 10. 2026 | 19:00 | Stromoradie, Prešov O Martinovi Chodúrovi
Martin Chodúr je český zpěvák, skladatel, textař a multiinstrumentalista. Do širšího povědomí se dostal jako historicky první vítě z sout ěže Česko-Slovenská SuperStar. Vydal několik autorských alb a jako autor a textař se podílel tak é na tvorbě pro další interprety, mimo jin é Karla Gotta, Hanu Zagorovou a Moniku Absolonovou. Zdroj: PR Martina Chodúra