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Martin Chodúr odhalil svou novinku: Tajemný klip z planetária ukrývá nečekaný příběh

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Zpěvák a skladatel Martin Chodúr představil nový videoklip k písni V noci na středu. Inspiraci k napsání písně našel v zájmu svého syna o noční nebe. Novinka je prvním singlem z připravovaného alba Radši jo a podle Chodúra v sobě spojuje intimní příběh, dětský úžas i pořádnou dávku energie.
Martin Chodúr

Martin Chodúr

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.10.2026 10:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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