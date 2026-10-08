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49 dronů, jediný pulz. Pentagon vybral mikrovlnnou zbraň, která v testu vyřadila celý roj

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Tři lasery a jeden mikrovlnný systém mají projít ročním provozním pilotem na amerických vojenských základnách. LOCUST, Firefly, CLWS a Leonidas v něm mají ukázat, jak se osvědčí v rukou vojenské obsluhy, kolik péče potřebují a jaký bude celý účet za jejich používání.
Bílá kvadrokoptéra DJI Phantom 4 v letu.

Bílá kvadrokoptéra DJI Phantom 4 v letu.

Zdroj: Thomas Berwing / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 08.10.2026 11:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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