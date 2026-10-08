350 vojáků v Rudém moři, 50 v Jižním Súdánu. Berlín chce pokračovat

Oba mandáty mají nově platit do 31. října 2027, podle ministerstva obrany o nich ale musí ještě jednat a hlasovat Spolkový sněm.
EUNAVFOR (European Union Naval Force, námořní síly Evropské unie) ASPIDES, v překladu „Štíty“, je operace EU, o níž Unie rozhodla 8. února 2024. Německá vláda se pro účast vyslovila 16. února 2024 a parlament ji schválil o týden později, 23. února. Horní hranice nasazení má zůstat beze změny na 350 vojácích. Německo nyní přispívá štábním personálem na velitelství v řecké Larise a na vlajkové lodi operace a pravidelnými lety, které zajišťují sledování námořního prostoru ze vzduchu. V zásadě se může zapojit i plavidly.
Útoky Húsíů nepolevují
Jemenské milice Húsíů útočí na mezinárodní lodní dopravu od listopadu 2023, hlavně v jižní části Rudého moře a v průlivu Báb al-Mandab, jehož název znamená Brána slz. Podle německého resortu útoky pokračují s nezmenšenou intenzitou i v době konfliktu s Íránem. Rejdaři se proto trase přes Rudé moře a Suezský průplav vyhýbají. Objížďka, například kolem mysu Dobré naděje na jižním cípu Afriky, znamená zpoždění v řádu týdnů a má značné hospodářské dopady. Ministerstvo proto trvá na robustní vojenské operaci s výkonnými pravomocemi, které zahrnují i použití zbraní.
Hormuz se zvláštním režimem
Operační prostor zahrnuje mezinárodní vody Rudého moře, Adenského zálivu, Arabského moře, Ománského zálivu a Perského zálivu. Pro oblast Hormuzského průlivu je ovšem vymezen samostatný prostor se zvláštními pravidly, v němž ASPIDES v současnosti nemá pravomoc odstraňovat miny ani chránit lodě.
Úkolem operace je chránit svobodu plavby a zabezpečit obchodní lodě v Rudém moři před útoky Húsíů. Evropští partneři k tomu do regionu vysílají válečné lodě a vzdušné prostředky včasné výstrahy. Součástí mandátu je i sběr a sdílení informací o takzvané stínové flotile a o podezřelých aktivitách v souvislosti s kritickou podmořskou infrastrukturou.
Jižní Súdán: až 50 vojáků v misi OSN
Druhým mandátem je UNMISS (United Nations Mission in South Sudan, Mise OSN v Jižním Súdánu), jíž se Bundeswehr účastní od roku 2011. Horní hranice až 50 vojáků se nemění. Němci působí ve štábu v ústředí OSN v Džubě a dále jako vojenští pozorovatelé a odborníci se styčnými, poradními a podpůrnými úkoly.
Jižní Súdán je nezávislý od roku 2011. Přestože se do mírového procesu zapojily téměř všechny skupiny, bezpečnostní situace podle ministerstva zůstává křehká. Na humanitární pomoc jsou odkázány tři čtvrtiny obyvatel, tedy zhruba devět milionů lidí. Mise má přispívat k ochraně civilního obyvatelstva, podporuje naplňování mírové dohody z roku 2018, sleduje stav lidských práv a vyšetřuje jejich porušování. Německá účast je podle resortu také signálem úzkého sepětí země s Organizací spojených národů.
Slovo má Spolkový sněm
U obou mandátů je další postup stejný. Po rozhodnutí kabinetu je má Spolkový sněm projednat v prvním čtení, postoupit výborům a ve druhém čtení o nich hlasovat.