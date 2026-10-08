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Hodně odolná: Baterii z auta ponořili na 24 hodin do slané vody a pak do ní bouchli. Výsledek překvapil i inženýry

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Automobilka Chery vytáhla z hybridu Tiggo 9 PHEV baterii, nechala ji celý den ležet v solném roztoku a pak s ní provedla ještě jeden test navíc.
Baterie automobilky Chery, test se slaným roztokem

Baterie automobilky Chery, test se slaným roztokem

Zdroj: Chery Motor Indonesia
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 10:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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