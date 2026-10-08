Hodně odolná: Baterii z auta ponořili na 24 hodin do slané vody a pak do ní bouchli. Výsledek překvapil i inženýry

Koncem září 2026 se na pobřeží rumunské Constanțy odehrála neobvyklá podívaná. Inženýři Chery vyndali z modelu Tiggo 9 PHEV trakční baterii o kapacitě 34,46 kWh, spustili ji do nádrže se slanou vodou do hloubky 1,2 metru a nechali ji tam rovných 24 hodin. Roztok měl koncentraci 35 gramů soli na litr, tedy zhruba odpovídající průměrné slanosti oceánu, přičemž samotné Černé moře, na jehož břehu se akce konala, má podle
Black Sea Commission salinitu jen 18–22 promile. Testovací voda byla tedy výrazně slanější než ta za plotem. Po vytažení baterii zkontrolovali, namontovali zpět do auta a nechali vůz přejet přes 25 centimetrů vysokou kovovou překážku rychlostí 14–15 km/h tak, aby podvozek tvrdě narazil do její hrany. Výsledek? Žádná koroze, žádný únik elektrolytu ani výstraha na palubní desce. Auto normálně odjelo. Právě kombinace dvou extrémů v řadě, dlouhého ponoření a následného úderu do podvozku, působila překvapivě i na přítomné techniky, kteří si podle reportáže rumunského Automarketu po úspěšné opětovné instalaci baterie viditelně oddechli. Co přesně měření ukázala
Po 24 hodinách v solné lázni proběhla na baterii série kontrol. Inženýři hledali korozi, bobtnání článků, přítomnost vody v konektorech a stav přetlakového ventilu. Nic z toho nenašli. Klíčová byla dvě čísla:
Tlaková ztráta: 8,067 Pa/min, přičemž interní limit pro těsnost je 31 Pa/min. Baterie tedy vykazovala tlakový únik zhruba čtyřikrát nižší, než připouští interní limit. Izolační odpor: přes 500 megaohmů. To znamená, že elektrická izolace mezi vysokonapěťovými obvody a obalem zůstala prakticky neporušená.
Pack byl poté vrácen do vozu a auto se vlastní silou rozjelo ke druhému testu. Přejetí přes pevnou překážku simulovalo tvrdý náraz do podvozku, například o ostrý obrubník nebo kus betonu na silnici. Po nárazu bylo poškozené pouze PVC krytí spodního štítu. Samotná konstrukce bateriového obalu zůstala celistvá, bez prasklin a bez úniku. Na palubní desce se nerozsvítila jediná varovná kontrolka.
Proč zrovna slaná voda a náraz
Není to náhoda. Zaplavení a úder do podvozku jsou dva scénáře, které mohou řidiči hybridů a elektromobilů v praxi řešit, ať už jde o průjezd zaplavenou silnicí po přívalovém dešti, nebo o přehlédnutý výmol. Sůl přitom test výrazně zpřísňuje: zvyšuje elektrickou vodivost okolního prostředí a zároveň může být agresivnější vůči těsněním, konektorům i povrchu obalu baterie než čistá voda.
Chery u systému Super Hybrid CSH uvádí stupeň krytí IP68 a schopnost odpojit vysoké napětí do 2 milisekund po detekci nárazu. Rumunský test ale šel nad rámec běžných podmínek, které se se stupněm krytí IP68 obvykle spojují: IP68 samo o sobě neudává univerzální dobu a hloubku ponoření, protože konkrétní podmínky stanovuje výrobce zařízení. V tomto případě šlo o 1,2 metru po dobu 24 hodin v agresivnějším solném roztoku a následné mechanické namáhání.
Firemní show, ne nezávislý audit
Důležitý kontext: celá akce nesla název Black Sea Safety Challenge a organizovalo ji samo Chery. Na místě bylo přes 150 novinářů ze 16 zemí, měření prováděli také inženýři německé firmy FEV, ale scénář, podmínky i komunikaci nastavoval výrobce. Nejde tedy o nezávislou homologaci ani o certifikační protokol třetí strany.
Rumunská zastávka navíc nebyla izolovaným počinem. Chery v rámci globální kampaně „Six-Dimension Safety Challenge“ předvedlo podle
vlastních materiálů ještě tvrdší scénáře: v Indonésii baterie strávila přes 53 hodin v mořské vodě, v Mexiku podvozek narazil do vysokopevnostní bariéry při 30 km/h. Celá série je součástí evropské expanze značky; letos Chery spustilo evropské operační centrum v Barceloně a model Tiggo 9 PHEV už nabízí i v Česku. Co to znamená pro českého řidiče
Tiggo 9 PHEV je na českém trhu k dispozici s ceníkovou cenou od 1 189 000 Kč, na skladových vozech se v době psaní článku objevovaly akční ceny od 1 099 000 Kč. Výrobce uvádí kombinovaný dojezd až 1 050 km, z toho 147 km čistě na elektřinu, a sedmiletou záruku.
Znamená úspěšný průchod tímto testem, že se baterii za žádných okolností nic nestane? Ne. Americká bezpečnostní agentura NHTSA dlouhodobě upozorňuje, že zatopené nebo fyzicky poškozené elektromobily a hybridy mohou představovat riziko zkratu, úrazu elektrickým proudem i požáru, a to i s časovým odstupem. Manuály výrobců napříč značkami, od Fordu přes Hyundai po Kiu, shodně radí:
Nevjíždět do vody hlubší, než odpovídá bezpečné brodivosti stanovené výrobcem. Hlubokou nebo proudící vodu nepřejíždět vůbec. Po zaplavení nebo podezření na poškození podvozku auto dál neprovozovat a kontaktovat servis. Podezřele poškozený vůz s lithiovou baterií neparkovat v garáži ani blízko budovy. Silná demonstrace, ale s hvězdičkou
Podle nás je hlavní hodnota rumunského testu v tom, že ukázal konkrétní bateriový pack v kombinaci dvou extrémů, které se v reálném provozu mohou potkat, a pack obstál. Tlaková ztráta zůstala zhruba čtyřikrát pod stanoveným limitem, izolační odpor přesáhl 500 megaohmů a auto po obou zkouškách zůstalo funkční. To není málo.
Zároveň je fér říct, co to není: není to nezávislý verdikt, není to důkaz nezničitelnosti a není to automatická pojistka proti jakékoli nehodě. Reálné havárie mají jiné rychlosti, úhly a deformace než kontrolovaný přejezd přes překážku. Kdo ale zvažuje plug-in hybrid od čínské značky a má obavy z odolnosti baterie, dostal od Chery odpověď, která se měří v pascalech a megaohmech, ne jen v marketingových sloganech.
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Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík