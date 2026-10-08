Dýňová polévka získá šmrnc a výraznější chuť, když do ní přidáte špetku tohoto koření

Z amerických polí až na podzimní stůl
Dýňová polévka rozhodně není vynálezem posledních let, kdy se oranžové plody staly symbolem podzimu. Dýně pocházejí ze Střední a Severní Ameriky a jejich semena se na území dnešního Mexika pěstovala už před několika tisíci lety. Do Evropy se dostaly až po objevení Ameriky, ale jejich cesta na starý kontinent byla překvapivě rychlá.
Už v 17. století byly dýně a další tykve v Evropě dobře známé a objevovaly se v kuchařských knihách.
Dýňové polévky proto nemají jedinou zemi původu ani jeden původní recept. Historické prameny ukazují, že se různé varianty postupně zabydlely v evropské i americké kuchyni. V Kanadě je například dochován recept z 18. století, který pochází z oblasti dnešního Québecu. Dýně se v něm vaří s máslem, hřebíčkem a muškátovým oříškem, následně se rozmixuje a zjemní smetanou. Recept byl později dohledán v kuchařské knize L'École des ragoûts z roku 1700.
Ve Francii se dýňové polévky objevovaly v kuchařských textech už v 17. století. Tehdejší recepty byly přitom velmi odlišné od dnešních krémů s kokosovým mlékem nebo chilli. Používalo se máslo, mléko či smetana a koření jako muškátový oříšek nebo hřebíček. Dýně zkrátka postupně dostala evropskou podobu.
Každá rodina má svou nejlepší
Právě v tom je kouzlo dýňové polévky.
Neexistuje recept, který by se dal označit za jediný správný. Někde začíná cibulí a česnekem, jinde se dýně nejprve upeče v troubě. Jedna rodina přidává mrkev, další bramboru nebo batát, někdo používá smetanu a jiný kokosové mléko.
Rozdíly najdeme také v koření. Klasikou je zázvor, muškátový oříšek, pepř nebo tymián, ale velmi dobře funguje také kari, koriandr či chilli
. Právě kari a chilli se ostatně objevují i v současných receptech dýňových polévek a pomáhají vyvážit přirozenou nasládlost dýně.
A nemusí jít jen o evropskou kuchyni.
Výraznou tradici má dýňová polévka například na Haiti. Tamní soup joumou je úplně jiný typ pokrmu než český hladký dýňový krém. Připravuje se z dýně spolu se zeleninou, banány, masem, těstovinami a kořením a její historie je spojena s haitskou nezávislostí. Od roku 2021 je zapsána na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Na Haiti se tradičně podává 1. ledna, tedy v den výročí vyhlášení nezávislosti.
Dýňové polévky jsou oblíbené také v Severní Americe, kde mají své místo především v podzimní kuchyni, a různé varianty najdeme v evropských zemích i v Austrálii. V Německu, Rakousku a dalších částech střední Evropy se z dýně stal typický podzimní základ pro krémové polévky, často doplněné semínky a dýňovým olejem.
Ne každá dýně skončí v hrnci
Pokud si chcete polévku připravit opravdu dobrou,
začíná všechno už při výběru dýně. Nejpraktičtější je Hokkaido, která má pevnou oranžovou dužinu, výraznější chuť a hlavně tenkou slupku. Tu není nutné před vařením odstraňovat. Po změknutí se bez problémů rozmixuje a ušetří vám nepříjemné loupání tvrdého plodu. dýně Hokkaido | Zdroj: Lubos Chlubny / Shutterstock
Výborná je také máslová dýně neboli butternut. Má jemnou, lehce oříškovou a nasládlou dužinu, která se na krémovou polévku hodí výborně. Na rozdíl od Hokkaido je ale potřeba ji oloupat. Použít lze také muškátovou dýni a některé další jedlé zimní tykve.
Naopak obrovské dýně pěstované především na Halloween nejsou automaticky nejlepší volbou do kuchyně. U některých velkoplodých typů může být dužina vodnatější a vláknitější.
Pro vaření se obecně hodí menší až středně velké odrůdy určené k jídlu, které mají pevnější, chutnější a méně vodnatou dužinu. Dýně chce slunce, vodu a pořádný prostor
Kdo si chce dýni vypěstovat vlastními silami, měl by počítat s tím, že jde o poměrně žíznivou a prostorově náročnou rostlinu. Potřebuje teplé, slunné místo chráněné před studeným větrem a půdu bohatou na živiny, která dokáže zadržet vláhu, ale není podmáčená. Dlouhé výhony se mohou rozrůst na několik metrů, takže malý záhonek může být brzy překvapivě plný listů a šlahounů.
V chladnějších podmínkách je vhodné předpěstovat sazenice a ven je vysadit až po odeznění nebezpečí mrazů. Dýně potřebuje dlouhou a teplou vegetační sezonu. Při růstu jí prospívá pravidelná zálivka a u větších odrůd také dostatek živin. Plody je dobré položit na prkénko, dlaždici nebo jinou podložku, aby neležely přímo na mokré půdě a nezačaly odspodu hnít.
Ke sklizni přichází čas na podzim. Dýni je vhodné nechat co nejdéle dozrávat na rostlině, ale sklidit ji ještě před prvními silnějšími mrazy. Zralost poznáte mimo jiné podle tvrdé slupky, vybarvení a postupného zasychání stopky. Při sklizni je dobré ponechat část stopky, protože poškození v místě jejího odstranění může urychlit hnití.
Vydrží doma překvapivě dlouho
Dýně má proti mnoha jiným druhům zeleniny jednu velkou výhodu:
celý zdravý plod lze poměrně dlouho skladovat. Po sklizni je vhodné nechat slupku zhruba týden až deset dní vytvrdit na slunci, případně na suchém chráněném místě. Tím se slupka zpevní a drobná poškození se lépe zacelí.
Potom dýně patří do suchého, dobře větraného prostoru, ideálně při teplotě přibližně 10 až 15 °C. Podle odrůdy a podmínek mohou některé vydržet tři až šest měsíců. Plody je ale potřeba pravidelně kontrolovat a každý kus, který začne měknout nebo hnít, odstranit od ostatních.
A teď přichází malé kuchyňské kouzlo
Dýně má přirozeně nasládlou a poměrně jemnou chuť. To je důvod, proč se tak dobře kombinuje s výraznými surovinami.
Pokud chcete obyčejnou dýňovou polévku rychle proměnit v zajímavější jídlo, sáhněte po chilli nebo kari.
Chilli vytvoří ostrý kontrast k nasládlé dýni a polévku chuťově zvedne, aniž by bylo nutné přidávat velké množství dalších ingrediencí. Nemusí jít přitom o pálivou bombu. Stačí opravdu malé množství a podle chuti lze později přidat. Kari zase dodá teplou, kořenitou vůni a vytvoří s dýní velmi přirozenou kombinaci. Současné recepty běžně používají právě kari, chilli, případně obojí.
Dobrou službu udělá také čerstvý zázvor, česnek, čerstvě mletý pepř nebo trochu muškátového oříšku. U koření ale platí jednoduché pravidlo: nemělo by přehlušit dýni. Její chuť má zůstat základem, koření ji má pouze zvýraznit. Dýni není nutné vařit do nekonečna
Před samotným zpracováním je důležité dýni pořádně omýt. Teprve potom ji rozkrojte, vydlabejte semínka a vláknitou část a dužinu nakrájejte na kostky. U Hokkaido můžete slupku ponechat, u máslové dýně je lepší ji odstranit.
Dýni lze jednoduše vařit ve vývaru, ale ještě výraznější chuť získáte pečením. Kousky stačí potřít trochou oleje a upéct doměkka. Část vody se odpaří, přirozené cukry se více zvýrazní a výsledná polévka získá hlubší chuť. Teprve potom se dýně rozmixuje s vývarem a podle receptu se přidá smetana, kokosové mléko nebo jiná surovina.
Na co si dát pozor, aby nebyla mdlá ani přeslazená
Nejčastější chybou je
příliš mnoho vody nebo vývaru. Pokud ho nalijete do hrnce od začátku příliš, může být výsledkem řídká polévka s nevýraznou chutí. Tekutinu je lepší přidávat postupně a podle potřeby ji později upravit.
Druhou chybou je
přehnané množství dalších surovin. Mrkev, batát, smetana, kokosové mléko, česnek, zázvor, kari a chilli mohou vytvořit skvělou kombinaci, ale také snadno způsobí, že nakonec nebude poznat, že základem byla dýně. A pozor také na cukr, med nebo javorový sirup. Dýně už sama o sobě obsahuje dost přirozené sladkosti, takže pokud sladidlo přidáte, mělo by jít spíš o malé množství pro vyvážení chuti než o vytvoření dezertu.
Dýně je přirozeně nízkokalorická a obsahuje vlákninu, draslík a karotenoidy včetně beta-karotenu, z něhož si tělo vytváří vitamin A. Obsahuje také vitamin C.
Samotná polévka ale samozřejmě není automaticky „zdravá“ jen proto, že obsahuje dýni. Hodně záleží na tom, kolik do ní přidáte smetany, másla, soli nebo dalších energeticky vydatných surovin. Lehčí verze s vývarem, zeleninou a trochou koření bude úplně jiná než velmi krémová varianta se značným množstvím smetany.
Z jednoho oranžového plodu může vzniknout pokaždé trochu jiné jídlo. Můžete zkusit servírovat jednoduchou polévku podle babiččina receptu, francouzsky laděný krém, pikantní variantu s chilli, voňavou verzi s kari nebo slavnostní haitskou polévku. Dýně sama přitom zůstává skromným základem, který dokáže přijmout překvapivě mnoho podob. A pokud jí chcete dodat šmrnc bez složitého experimentování, začněte jednoduše špetkou chilli pro říz, nebo kari pro hřejivou kořenitou chuť.
Zdroje článku:
parcs.canada.ca, rhs.org.uk, apetitonline.cz, tv.nova.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Lída Kropáčková