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Pardubice ve Francii ztrácely o dva góly a vypadaly bezradně. Pak přišel obrat, který jim zajistil postup do osmifinále

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Pardubice v Bordeaux skoro dvě třetiny nevěděly, jak na soupeře, a prohrávaly 0:2. Pak dal český mistr pět gólů za 21 minut a má jisté play-off Ligy mistrů.
Pardubice ve Francii ztrácely o dva góly a vypadaly bezradně. Pak přišel obrat, který jim zajistil postup do osmifinále

Pardubice ve Francii ztrácely o dva góly a vypadaly bezradně. Pak přišel obrat, který jim zajistil postup do osmifinále

Zdroj: HC Dynamo Pardubice
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 10:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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