Pardubice ve Francii ztrácely o dva góly a vypadaly bezradně. Pak přišel obrat, který jim zajistil postup do osmifinále

Středeční večer 7. října v bordeauxské hale Mériadeck měl být pro Dynamo povinností. Francouzský mistr Bordeaux Boxers je v Hokejové lize mistrů nováčkem a doma předtím prohrál s Plzní 4:10. Jenže 3 500 diváků vidělo, jak domácí po 18 minutách vedou o dva góly a Pardubice narážejí na vlastní bezradnost. Konečný stav 5:2 pro hosty proto neříká, jak dlouho obrat visel na vlásku. A právě o něm, víc než o samotných třech bodech, ten zápas vypovídá.
Dvacet minut bez odpovědi
Bordeaux začalo rychle a odvážně. Ve 14. minutě otevřel skóre Farnier, v čase 17:13 přidal Morin druhý gól. Padl dokonce v oslabení, po přečíslení dva na jednoho, které Pardubice nechaly projít až před brankáře. Podle pravidel CHL gól v oslabení ukončuje trest, takže domácí se navíc rovnou vrátili do plného počtu. Francouzský web Passion Hockey tuto zvláštnost soutěže výslovně připomněl.
Pardubice střílely, tlačily, ale gól nepřicházel. Dvougólové manko trvalo 20 minut a 40 sekund čistého času. Trenér Filip Pešán po zápase nic nepřikrášloval: špatný začátek, těžké podmínky, tým podle něj nebyl od začátku v zápase a rychlí domácí ho trochu zaskočili.
Do sestavy navíc nemohl postavit Romana Červenku, Tomáše Noska ani Jakuba Lauka. I tak šlo o kádr, od kterého se v Bordeaux čekalo vítězství. Francouzský deník L’Équipe před utkáním psal o šampionovi jedné z nejsilnějších evropských lig.
Čtyřicet sekund, které otočily zápas
Zlom přišel ve chvíli, kdy se už druhá třetina chýlila ke konci. V čase 37:53 snížil Tomášek na 2:1 a Dynamo šlo do kabin s nadějí místo s dvougólovou zátěží.
Začátek třetí třetiny ale mohl vše vrátit. Košťálek šel na trestnou lavici, Bordeaux hrálo přesilovku a Giroux měl na hokejce gól na 3:1. Brankář Subban ho dvakrát zastavil. Podle nás to byl nejméně nápadný, ale možná nejdůležitější okamžik večera.
Pak to šlo rychle:
|Čas
|Střelec
|Stav
|37:53
|Tomášek
|2:1
|47:32
|Kondelík
|2:2
|48:12
|Sedlák
|2:3
|53:30
|Sobotka (přesilovka)
|2:4
|58:52
|Kelemen (do prázdné branky)
|2:5
Vyrovnání a vítězný gól dělí pouhých 40 sekund. Hrdinou večera byl podle nás Lukáš Sedlák, který rozhodl a ještě nahrál Kelemenovi na poslední gól. Ten padl paradoxně ve chvíli, kdy Bordeaux hrálo přesilovku s odvolaným brankářem. Střely skončily 35:24 pro Pardubice, takže tlak byl celou dobu na straně hostů. Chyběla jim jen první trefa.
Konkrétní taktickou změnu o přestávce zdroje nepopisují. Z dění na ledě je ale vidět, že Dynamo od poloviny zápasu přidalo tlak kolem branky a po kontaktním gólu se mu uvolnila hlava. Pešán to shrnul stručně: pomohla přesilovka a tým si po špatném začátku našel cestu k výhře. Podrobný zápis utkání zveřejnil web HC Dynamo Pardubice.
Postup bez vyřazovacího zápasu
Pardubice nevyřadily Bordeaux ve dvojzápase, jak by se mohlo zdát. Šlo o 5. kolo základní části, ve kterém 24 týmů odehraje po šesti zápasech a všechny se řadí do jedné celkové tabulky. Do osmifinále jde nejlepších šestnáct. Podle oficiálního popisu formátu CHL se pak dvojice skládají systémem první proti šestnáctému, druhý proti patnáctému a tak dále.
Výhra v Bordeaux tedy znamenala, že Dynamo už z první šestnáctky vypadnout nemůže. Soutěž ho po předposledním kole zařadila mezi dvanáct týmů s jistým postupem. Stejně je na tom Plzeň, Liberec na seznamu zatím chybí.
Tenhle detail má pro Pardubice i historický rozměr. V sezoně 2024/25 skončily sedmnácté s osmi body a play-off jim uteklo o jedinou příčku. O rok dřív došly do čtvrtfinále, kde je po těsné sérii vyřadila finská Rauma.
Co čeká Dynamo dál
Soupeř pro osmifinále zatím znám není. Určí ho konečná tabulka po posledním kole. Pardubice v něm hostí v úterý 13. října od 18:00 švédský celek Växjö Lakers. Hraje se už jen o nasazení, ale ne o maličkost. Lepší pozice znamená teoreticky slabšího soupeře a výhodnější pořadí zápasů.
Podle kalendáře CHL se první osmifinálové zápasy hrají 10. a 11. listopadu, odvety 17. a 18. listopadu. Pokud Dynamo dostane domácí utkání, nejspíš se odehraje v Enteria areně. Vstupenky klub obvykle prodává online přes systém Enigoo a svou aplikaci. Na osmifinále má smysl je sledovat až po potvrzení soupeře a termínu. Televizní přenosy v Česku vysílá Sport 1/2, zápasy mimo lineární vysílání má nabízet IIHF.TV.
Postup má i finanční stránku. CHL letos navýšila příspěvky klubům o 26 % na zhruba 80 milionů Kč. Pardubice mají za základní část jistých přibližně 2,2 milionu Kč a za osmifinále dalších zhruba 750 tisíc Kč. Příjmy ze vstupenek a z prodeje klubových předmětů na domácím zápase play-off si klub ponechá celé.
Zkouška mentality
Plzeň porazila Bordeaux o šest gólů a nikdo si toho v Evropě moc nevšiml. Pardubice zvládly na stejném ledě něco těžšího. Favorit, který dvě třetiny prohrává s nováčkem, teprve v takové chvíli ukazuje, jak moc je silný. Kdyby Giroux v přesilovce na začátku třetí třetiny proměnil, mohl zápas skončit úplně jinak. Dynamo ale přežilo a během půl minuty z něj byl jiný tým.
Na konci večera ukazovala světelná tabule 2:5 a domácí fanoušci v Mériadecku ještě tleskali. Tleskali svým hráčům za to, jak dlouho českého mistra drželi pod krkem. Pardubice si odvezly méně viditelnou, ale možná cennější zkušenost: vědí, že umí vyhrát i ve večer, kdy jim první dvě třetiny nevyjdou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka